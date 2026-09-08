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بعد سنوات في الأرشيف.. تسجيل نادر لـ وردة الجزائرية يرى النور لأول مرة
بعد سنوات في الأرشيف.. تسجيل نادر لـ وردة الجزائرية يرى النور لأول مرة
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بعد سنوات في الأرشيف.. تسجيل نادر لـ وردة الجزائرية يرى النور لأول مرة

فن و منوعات

2026-09-08 | 07:03
بعد سنوات في الأرشيف.. تسجيل نادر لـ وردة الجزائرية يرى النور لأول مرة
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Aljadeed
بعد سنوات في الأرشيف.. تسجيل نادر لـ وردة الجزائرية يرى النور لأول مرة

تستعيد إذاعة الأغاني المصرية صوت الفنانة الراحلة وردة الجزائرية من خلال تسجيل غنائي نادر يجمعها بألحان الموسيقار الراحل رياض السنباطي، وذلك ضمن احتفالية خاصة تقيمها الإذاعة الأربعاء 9 سبتمبر 2026 بمناسبة ذكرى رحيله.

ومن المقرر أن تبث الإذاعة عند الساعة الواحدة صباحًا التسجيل الأصلي الكامل لحفل غنت خلاله وردة رائعة «يا حبيبي لا تقل لي ضاع حبي»، من ألحان رياض السنباطي، بعد إخضاع المادة الأرشيفية لعملية حفظ رقمي بهدف تحسين جودة الصوت وتقديمها بأفضل صورة ممكنة للمستمعين.

ويحمل البث أهمية خاصة باعتباره المرة الأولى التي تقدم فيها الإذاعة المصرية التسجيل الأصلي الكامل لهذا الحفل، في خطوة تعيد إلى الجمهور مادة موسيقية محفوظة في الأرشيف وتجمع اسمين من أبرز الأسماء في تاريخ الغناء والتلحين العربي.

وتأتي إذاعة التسجيل ضمن يوم كامل تخصصه إذاعة الأغاني للاحتفاء بمسيرة السنباطي، يتضمن مجموعة من ألحانه وأعماله الغنائية، إلى جانب استعراض محطات بارزة من مشواره والتعاونات التي جمعته بعدد كبير من نجوم الطرب العربي.

كما تقدم الإذاعة حلقة خاصة من برنامج «سيرة الحب»، تتناول تجربة رياض السنباطي الموسيقية وأبرز السمات التي ميزت ألحانه، إضافة إلى محطات من حياته الفنية وإسهاماته التي تركت أثرًا بارزًا في الموسيقى العربية.

ويأتي الكشف عن تسجيل وردة في إطار اهتمام الإذاعة باستعادة المواد النادرة وحفظ التراث الموسيقي رقميًا، وإعادة تقديم التسجيلات الأرشيفية إلى الجمهور والأجيال الجديدة.

ويمكن متابعة الاحتفالية عبر إذاعة الأغاني على تردد 105.8 FM، في يوم يستعيد جزءًا من إرث رياض السنباطي، فيما يعود صوت وردة الجزائرية إلى المستمعين من خلال تسجيل كامل ظل محفوظًا في الأرشيف لسنوات.

 

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