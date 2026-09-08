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حقيقة ارتباط عمرو محمود ياسين .. آيات أباظة تحسم الجدل
حقيقة ارتباط عمرو محمود ياسين .. آيات أباظة تحسم الجدل
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حقيقة ارتباط عمرو محمود ياسين .. آيات أباظة تحسم الجدل

فن و منوعات

2026-09-08 | 07:04
حقيقة ارتباط عمرو محمود ياسين .. آيات أباظة تحسم الجدل
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Aljadeed
حقيقة ارتباط عمرو محمود ياسين .. آيات أباظة تحسم الجدل

كشفت الإعلامية المصرية آيات أباظة تفاصيل جديدة عن الفترة الصعبة التي مرت بها خلال رحلة علاجها من السرطان، مؤكدة أن دعم أسرتها، وفي مقدمتهم زوجها السيناريست عمرو محمود ياسين وحماتها الفنانة شهيرة، كان له دور كبير في مساعدتها على تجاوز تلك المرحلة.

وتحدثت آيات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، عن موقف جمعها بحماتها شهيرة بعدما شعرت في إحدى المرات بعدم قدرتها على استكمال جلسات العلاج الكيماوي، مؤكدة أن اتصالًا منها كان كافيًا لإقناعها بالذهاب إلى الجلسة، ووصفتها بأنها صاحبة شخصية قوية.

كما كشفت عن مساندة زوجها عمرو محمود ياسين لها طوال فترة العلاج، مشيرة إلى أنه كان يحرص على البقاء إلى جانبها حتى أثناء انشغاله بالكتابة والعمل، إذ كان يختار مكانًا قريبًا منها ويواصل عمله من هناك.

وأكدت آيات أن الأزمة الصحية جعلتها أكثر تقديرًا لعلاقتها بزوجها، معتبرة أن المحن التي مرت بها ساهمت في زيادة قوة العلاقة بينهما، وقالت إن وقوف عمرو إلى جانبها خلال فترة مرضها جعل مكانته لديها أكبر من السابق.

وفي سياق آخر، حسمت آيات أباظة الجدل بشأن الشائعات التي انتشرت خلال شهر رمضان الماضي حول ارتباط زوجها بامرأة أخرى، مؤكدة أنها فوجئت بما تم تداوله، وأن أول ما فكرت فيه كان تأثير الخبر على عمرو وعلى عمله، إلى جانب خشيتها من تصديق البعض لهذه الشائعة.

وأشارت إلى أنها تعرف الشخص الذي يقف وراء ما تم تداوله، من دون الكشف عن هويته، مؤكدة أن علاقتها بعمرو تعود إلى سنوات طويلة، إذ يعرف كل منهما الآخر منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها، ولذلك لم يكن من الممكن لمثل هذه الأخبار أن تؤثر في علاقتهما.

وكان عمرو محمود ياسين قد نفى في مارس الماضي ما تردد عن ارتباطه بفنانة شابة، مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأن حياته الشخصية غير صحيح، فيما دعمت آيات موقف زوجها وأعادت نشر نفيه عبر حسابها.

وربطت آيات بين انتشار الشائعات وما ناقشه زوجها في مسلسل «وننسى اللي كان» حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار الأخبار غير الدقيقة، معتبرة أن تناول العمل لهذا الملف أزعج بعض الأشخاص الذين تعاملوا معه بصورة شخصية.

 

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