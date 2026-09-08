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تامر حسني يفاجئ الجمهور بتحول ضخم في شكله.. فورمة رياضية استعدادًا للجديد
تامر حسني يفاجئ الجمهور بتحول ضخم في شكله.. فورمة رياضية استعدادًا للجديد
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تامر حسني يفاجئ الجمهور بتحول ضخم في شكله.. فورمة رياضية استعدادًا للجديد

فن و منوعات

2026-09-08 | 11:19
تامر حسني يفاجئ الجمهور بتحول ضخم في شكله.. فورمة رياضية استعدادًا للجديد
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Aljadeed
تامر حسني يفاجئ الجمهور بتحول ضخم في شكله.. فورمة رياضية استعدادًا للجديد

لفت الفنان المصري تامر حسني الأنظار بعد ظهوره في مقاطع فيديو من تدريباته الرياضية المكثفة، حيث بدا بتغيير واضح في بنيته الجسدية ولياقته البدنية، وسط تفاعل واسع من جمهوره.

وشارك مدرب اللياقة نور خطاب، شقيق تامر حسني، مقاطع من التدريبات التي يخضع لها النجم المصري، والتي تضمنت تمارين تجمع بين القوة والتحمل والمرونة، إلى جانب تدريبات حركية تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية.

وظهر تامر خلال الفيديو مرتديًا ملابس رياضية، وهو يؤدي مجموعة من التمارين التي تعتمد على وزن الجسم، إضافة إلى تدريبات تستهدف عضلات مختلفة، في إطار برنامج تدريبي مكثف يشرف عليه نور خطاب.

وأشار المدرب إلى أن تامر يخضع لمعسكر تدريبي يتضمن تمارين لياقة وتدريبات مرتبطة بالحركة، خصوصًا مع استعداداته لمشاريع فنية جديدة تتطلب مجهودًا بدنيًا ومشاهد حركة.

ويأتي هذا الظهور ليعيد إلى الأذهان التحضيرات البدنية التي خضع لها تامر حسني أثناء تصوير فيلم «تاج»، الذي ظهر خلاله بمستوى عالٍ من اللياقة بسبب طبيعة الشخصية التي قدمها.

ولا تعد الرياضة أمرًا جديدًا في حياة تامر، إذ سبق أن كشف في أكثر من مناسبة عن التزامه بالتدريبات والنظام الصحي للحفاظ على لياقته، وهو ما ظهر مجددًا في أحدث إطلالاته.

وعلى الصعيد الفني، يعيش تامر حسني نشاطًا خلال عام 2026، إذ طرح ألبومه الغنائي «مش هتكرر» الذي يضم 14 أغنية، من بينها «بنت مين» و«وش الخير» و«يا خسارتنا» و«ما تيجي».

كما يستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة بعد فيلم «ريستارت»، في تعاون مع الكاتب هيثم دبور والمخرج وليد الحلفاوي، على أن يتم الكشف لاحقًا عن تفاصيل العمل الجديد.

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