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بعد سنوات من الغياب.. أمل العوضي تظهر برفقة ابنتها وتشعل مواقع التواصل
بعد سنوات من الغياب.. أمل العوضي تظهر برفقة ابنتها وتشعل مواقع التواصل
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بعد سنوات من الغياب.. أمل العوضي تظهر برفقة ابنتها وتشعل مواقع التواصل

فن و منوعات

2026-09-08 | 11:22
بعد سنوات من الغياب.. أمل العوضي تظهر برفقة ابنتها وتشعل مواقع التواصل
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Aljadeed
بعد سنوات من الغياب.. أمل العوضي تظهر برفقة ابنتها وتشعل مواقع التواصل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه أحدث ظهور للفنانة والإعلامية الكويتية أمل العوضي، بعد سنوات من ابتعادها عن الوسط الفني والإعلامي وغيابها عن منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت أمل العوضي في الفيديو برفقة ابنتها داخل إحدى العيادات، حيث كانت الطفلة تستعد لإجراء ثقب في أذنها، بينما جلست في حضن والدتها منشغلة بمشاهدة مقطع عبر الهاتف، في وقت كانت الطبيبة تنفذ الإجراء بهدوء.

ولفتت أمل الأنظار بتفاعلها مع الموقف، بعدما أبدت إعجابها بعدم شعور ابنتها بالألم، وأشادت بالطبيبة، فيما ظهرت بإطلالة بسيطة وعفوية مرتدية ملابس كاجوال مع شعر منسدل.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من المتابعين، الذين عبّروا عن سعادتهم برؤية أمل العوضي مجددًا بعد غياب طويل، فيما ركز البعض على حفاظها على ملامحها وحضورها رغم ابتعادها عن الأضواء لسنوات.

ولم تؤكد أمل العوضي بشكل رسمي أن الفيديو يمثل أحدث ظهور لها، كما لم تكشف عن توقيت تصويره، إلا أن انتشاره أعاد اسمها إلى دائرة الاهتمام عبر مواقع التواصل.

وكانت أمل العوضي قد ابتعدت عن المجال الفني والإعلامي منذ عام 2018، بعد مشاركتها في مسلسل «هم نوايا»، الذي اعتُبر من آخر أعمالها التمثيلية، قبل أن تقلل ظهورها بشكل كبير.

وخلال فترة غيابها، حذفت العوضي عددًا من صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل، ما زاد من التساؤلات حول حياتها الحالية، وسط تداول أخبار عن تركيزها على حياتها العائلية بعيدًا عن الإعلام.

وتزوجت أمل العوضي سابقًا من رجل الأعمال عبدالله العوضي عام 2008، قبل أن ينفصلا عام 2011، ولديهما ابنة تدعى منيرة.

وتعد أمل العوضي من أبرز الوجوه الإعلامية والفنية في الكويت، إذ بدأت مسيرتها من خلال برامج الأطفال، قبل أن تنتقل إلى تقديم البرامج وخوض تجربة التمثيل عام 2006، وشاركت لاحقًا في عدد من الأعمال الدرامية الخليجية.

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