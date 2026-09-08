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بعد سنوات من الصمت.. يسرا تكشف تفاصيل زواجها الأول وحقيقة الأمومة
بعد سنوات من الصمت.. يسرا تكشف تفاصيل زواجها الأول وحقيقة الأمومة
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بعد سنوات من الصمت.. يسرا تكشف تفاصيل زواجها الأول وحقيقة الأمومة

فن و منوعات

2026-09-08 | 11:25
بعد سنوات من الصمت.. يسرا تكشف تفاصيل زواجها الأول وحقيقة الأمومة
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Aljadeed
بعد سنوات من الصمت.. يسرا تكشف تفاصيل زواجها الأول وحقيقة الأمومة

كشفت الفنانة المصرية يسرا جانبًا من حياتها الخاصة، متحدثة عن تجربتها الزوجية الأولى ورحلة تفكيرها في مسألة الانفصال والإنجاب، خلال ظهورها ضيفة على برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي.

وأكدت يسرا أنها أصبحت أكثر اقتناعًا مع مرور السنوات بأن قرار انفصالها عن زوجها الأول كان القرار المناسب لها، موضحة أن الأمر لم يكن قرارًا لحظيًا، بل جاء بعد تفكير وقناعة، من دون أن تكشف تفاصيل الأسباب التي أدت إلى انتهاء الزواج.

وتحدثت الفنانة المصرية عن حلم الأمومة، مشيرة إلى أنها حملت مرتين خلال بداية زواجها، لكن الحمل لم يكتمل في المرتين، مؤكدة أنها تتعامل مع هذا الأمر باعتباره نصيبًا وقدرًا.

وأوضحت يسرا أن نظرتها لمسألة عدم الإنجاب تغيرت مع مرور الوقت، لافتة إلى أنها أصبحت ترى أن عدم حدوث الأمر ربما كان خيرًا لها في ظل الظروف والمسؤوليات التي أصبحت أكثر تعقيدًا مع مرور السنوات.

وخلال اللقاء، تطرقت يسرا أيضًا إلى مفهوم الرفض في حياة المرأة، بالتزامن مع حديثها عن فيلمها الجديد «الست لما - فيتو»، مؤكدة أن المرأة تحتاج أحيانًا إلى قول «لا» عندما تتعرض للظلم أو الانتقاص من حقوقها.

وأشارت إلى أن الرفض لا يعني الدخول في مواجهة دائمة مع الآخرين، بل هو قرار يجب استخدامه في الوقت المناسب للحفاظ على الحقوق ووضع حدود واضحة، موضحة أن بعض القرارات تكون مؤلمة لكنها ضرورية.

وفي سياق الحديث عن الفيلم، أوضحت يسرا أن العمل يناقش قضايا المرأة والعلاقات الأسرية من خلال شخصية إعلامية تطلق حملة تحمل اسم «فيتو» بهدف دعم النساء ومواجهة بعض المشكلات الاجتماعية، قبل أن تتحول الحملة إلى قضية رأي عام.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب يسرا كل من ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي ومحمد أنور.

والفيلم من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

 
 
 

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