أسماء أبو اليزيد تنشر الصور الأولى لابنتها أمينة بعد ولادتها: أعظم نعمة في حياتنا

دخل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي قائمة المرشحين الـ30 للفوز بجائزة الكرة الذهبية «Ballon d'Or» لعام 2026، التي كشفت عنها مجلة «فرانس فوتبول»، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول.
عاد حادث الفنان المصري بهاء سلطان على طريق وادي النطرون إلى الواجهة مجددًا، بعد تصريحات جديدة أدلى بها أمير أحمد، سائق الونش الذي اصطدمت به سيارة الفنان، كشف خلالها رواية مختلفة بشأن ملابسات الواقعة.
كشفت الفنانة المصرية يسرا جانبًا من حياتها الخاصة، متحدثة عن تجربتها الزوجية الأولى ورحلة تفكيرها في مسألة الانفصال والإنجاب، خلال ظهورها ضيفة على برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي.