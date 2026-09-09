أسماء أبو اليزيد تنشر الصور الأولى لابنتها أمينة بعد ولادتها: أعظم نعمة في حياتنا

وعبّرت أسماء عن سعادتها الكبيرة بقدوم طفلتها، مؤكدة أن الأمومة فتحت أمامها فصلًا جديدًا مليئًا بمشاعر لم تختبرها من قبل، ووصفت أمينة بأنها أعظم نعمة في حياتها.



وأرفقت الصور برسالة مؤثرة كتبت فيها: «وفجأة كبرت قلوبنا أكثر.. أهلًا بكِ في هذا يا أمينة الصغيرة! أعظم نعمة في حياتنا، وفصلنا الجديد، وحب لم نكن نعرف يومًا أنه يمكن أن يكون بهذا الحجم».



واختتمت الفنانة رسالتها بالدعاء لطفلتها، قائلة: «ربنا يحفظك ويجعلك ذرية صالحة ويبعد عنك أي سوء».