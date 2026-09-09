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أسماء أبو اليزيد تنشر الصور الأولى لابنتها أمينة بعد ولادتها: أعظم نعمة في حياتنا
أسماء أبو اليزيد تنشر الصور الأولى لابنتها أمينة بعد ولادتها: أعظم نعمة في حياتنا
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أسماء أبو اليزيد تنشر الصور الأولى لابنتها أمينة بعد ولادتها: أعظم نعمة في حياتنا

فن و منوعات

2026-09-09 | 03:39
أسماء أبو اليزيد تنشر الصور الأولى لابنتها أمينة بعد ولادتها: أعظم نعمة في حياتنا
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Aljadeed
أسماء أبو اليزيد تنشر الصور الأولى لابنتها أمينة بعد ولادتها: أعظم نعمة في حياتنا

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها فرحتها باستقبال مولودتها الأولى «أمينة»، ونشرت عبر حسابها على «إنستغرام» مجموعة صور وثّقت اللحظات الأولى بعد الولادة من داخل المستشفى.

وعبّرت أسماء عن سعادتها الكبيرة بقدوم طفلتها، مؤكدة أن الأمومة فتحت أمامها فصلًا جديدًا مليئًا بمشاعر لم تختبرها من قبل، ووصفت أمينة بأنها أعظم نعمة في حياتها.

وأرفقت الصور برسالة مؤثرة كتبت فيها: «وفجأة كبرت قلوبنا أكثر.. أهلًا بكِ في هذا العالم يا أمينة الصغيرة! أعظم نعمة في حياتنا، وفصلنا الجديد، وحب لم نكن نعرف يومًا أنه يمكن أن يكون بهذا الحجم».

واختتمت الفنانة المصرية رسالتها بالدعاء لطفلتها، قائلة: «ربنا يحفظك ويجعلك ذرية صالحة ويبعد عنك أي سوء».

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