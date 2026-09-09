ميسي يطارد الكرة الذهبية التاسعة بإنجاز تاريخي.. ورونالدو خارج السباق!

دخل أسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائمة المرشحين الـ30 للفوز بجائزة الذهبية «Ballon d'Or» لعام 2026، التي كشفت عنها مجلة «فرانس فوتبول»، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول.





ويطمح ميسي، المتوج بالجائزة 8 مرات، إلى تعزيز رقمه القياسي وحصد الذهبية للمرة التاسعة في مسيرته، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ تمتد ترشيحاته للجائزة على مدار 20 عامًا، بين عامي 2006 و2026، بإجمالي 17 ترشيحًا.



وجاء اختيار قائد إنتر ميامي، البالغ من العمر 39 عامًا، ضمن القائمة النهائية بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع المنتخب الأرجنتيني في 2026، إذ قاد «راقصي التانغو» إلى المباراة النهائية أمام إسبانيا، مسجلًا 8 أهداف وصانعًا 4 أخرى خلال البطولة.



كما واصل النجم الأرجنتيني تقديم مستويات مميزة في الدوري الأميركي، رغم ابتعاده عن الدوريات الأوروبية الكبرى التي تهيمن عادةً على قائمة المرشحين للجائزة، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي في 31 أغسطس/آب 2026.



ويواجه ميسي منافسة قوية من نخبة نجوم كرة القدم، يتقدمهم كيليان مبابي، لامين يامال، هاري كين، إيرلينغ هالاند، رودري، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، فيران توريس، لاوتارو مارتينيز وفينيسيوس جونيور.



في المقابل، شهدت قائمة هذا العام غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الغريم التاريخي لميسي، عن سباق الترشيحات.