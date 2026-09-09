بعد شائعات الخلاف.. عمرو سعد وأحمد فهمي يكشفان الحقيقة برسائل متبادلة

نفى الفنان عمرو سعد صحة الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن وجود خلاف بينه وبين الفنان فهمي، على خلفية الحديث عن رفضه المشاركة كضيف شرف في فيلم "الفيل على الدرفيل"، الذي يواصل فريق العمل تصويره حاليًا في تمهيدًا لعرضه في دور السينما.

وخرج عمرو سعد لتوضيح حقيقة الأمر عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع " "، مؤكدًا أن المتداولة لا تمت للواقع بصلة، موضحًا أن فهمي لم يتواصل معه من الأساس بشأن المشاركة في الفيلم.



وقال عمرو سعد إن ما تم تداوله غير صحيح، مشددًا على تقديره الكبير لأحمد فهمي ورغبته في التعاون معه، وأضاف: "فهمي قبل ما يكون صاحبي هو نجم أنا بحبه جدًا ومن جمهوره، وأتمنى أمثل معاه وأقف كضيف شرف في قدامه".



كما كشف عمرو سعد عن وجود مشروع فني يجمعه بأحمد فهمي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العمل لا يزال في مرحلة التحضيرات ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.



وأشاد سعد بفيلم "الفيل على الدرفيل"، مؤكدًا أنه يعرف تفاصيل كثيرة عنه، ومتوقعًا أن يحقق نجاحًا كبيرًا عند ، كما عبّر عن دعمه للفيلم قائلاً إنه يتمنى له أن "يكسر الدنيا"، مؤكدًا حضوره الخاص.



، رد أحمد فهمي على تصريحات عمرو سعد برسالة عبر حسابه على "فيسبوك"، أكد فيها قوة العلاقة التي تجمعهما، ونفى بدوره وجود أي خلاف بينهما.



وكتب فهمي: "أخويا وحبيبي النجم عمرو سعد، أنا اللي أتمنى إني أمثل معاك، وإحنا اللي بينا أكبر من كده بكتير.. مستنيك في العرض الخاص، يا صاحبي".