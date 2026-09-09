بطل مسلسل " المؤسس عثمان " بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة

أثارت اليوتيوبر السورية سارة ملص قلق متابعيها خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها إلى المستشفى، في وقت تعيش فيه فترة حملها، ما دفع جمهورها إلى التساؤل عن تطورات حالتها الصحية.
شهدت الحلقة الـ64 من المسلسل تطورًا لافتًا في علاقة أوس ولين، بعدما فاجأ أوس، الذي يجسّد شخصيته الفنان أنس طيارة، لين، التي تؤدي دورها الفنانة هيا مرعشلي، بقبلة شكّلت منعطفًا جديدًا في مسار الأحداث.
تصدّر مقطع فيديو يوثق لحظة خطوبة ملكة جمال السعودية 2023 مايا الغامدي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر الشاب التونسي أسامة بن حميدة وهو يتقدم لها وسط أجواء رومانسية، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين حرصوا على تهنئتها بهذه الخطوة.