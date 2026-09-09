أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بطل مسلسل &quot; المؤسس عثمان &quot; بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة
بطل مسلسل " المؤسس عثمان " بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة
A-
A+

بطل مسلسل " المؤسس عثمان " بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة

فن و منوعات

2026-09-09 | 09:45
بطل مسلسل " المؤسس عثمان " بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بطل مسلسل " المؤسس عثمان " بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة

يعيش النجم التركي بوراك تشيليك وزوجته إيجيه تشيليك أجواءً من الفرح والسعادة، بعد استقبالهما مولودتهما الجديدة، التي اختارا لها اسم «زينب إيلاي»، لتبدأ العائلة مرحلة جديدة مليئة بالمحبة.

وشارك بوراك متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» اللحظات الأولى عقب الولادة، إذ نشر صورة عائلية دافئة من داخل المستشفى ظهر فيها برفقة زوجته ومولودتهما، مطمئناً الجمهور إلى تمتعهما بصحة جيدة.

وعبّر النجم التركي عن سعادته الكبيرة بانضمام طفلته إلى العائلة، وكتب تعليقاً حمل الكثير من الشكر والامتنان: «عائلتنا تكبر! الحمد لله، استقبلنا ابنتنا بصحة وعافية. أهلاً بكِ يا ابنتي الجميلة زينب إيلاي».

وسرعان ما حظي المنشور بتفاعل واسع من متابعيه وزملائه، الذين انهالوا عليه بالتهاني والتمنيات للمولودة الجديدة بحياة سعيدة، وللأم بالسلامة والعافية.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء
09:43

تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء

أثارت اليوتيوبر السورية سارة ملص قلق متابعيها خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها إلى المستشفى، في وقت تعيش فيه فترة حملها، ما دفع جمهورها إلى التساؤل عن تطورات حالتها الصحية.

09:43

تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء

أثارت اليوتيوبر السورية سارة ملص قلق متابعيها خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخولها إلى المستشفى، في وقت تعيش فيه فترة حملها، ما دفع جمهورها إلى التساؤل عن تطورات حالتها الصحية.

قبلة حميمية بين هيا مرعشلي وأنس طيارة في "حب ع ورق" تشــعل مواقع التواصل
08:52

قبلة حميمية بين هيا مرعشلي وأنس طيارة في "حب ع ورق" تشــعل مواقع التواصل

شهدت الحلقة الـ64 من المسلسل تطورًا لافتًا في علاقة أوس ولين، بعدما فاجأ أوس، الذي يجسّد شخصيته الفنان أنس طيارة، لين، التي تؤدي دورها الفنانة هيا مرعشلي، بقبلة شكّلت منعطفًا جديدًا في مسار الأحداث.

08:52

قبلة حميمية بين هيا مرعشلي وأنس طيارة في "حب ع ورق" تشــعل مواقع التواصل

شهدت الحلقة الـ64 من المسلسل تطورًا لافتًا في علاقة أوس ولين، بعدما فاجأ أوس، الذي يجسّد شخصيته الفنان أنس طيارة، لين، التي تؤدي دورها الفنانة هيا مرعشلي، بقبلة شكّلت منعطفًا جديدًا في مسار الأحداث.

خطوبة ملكة جمال السعودية مايا الغامدي من التونسي أسامة بن حميدة
08:16

خطوبة ملكة جمال السعودية مايا الغامدي من التونسي أسامة بن حميدة

تصدّر مقطع فيديو يوثق لحظة خطوبة ملكة جمال السعودية 2023 مايا الغامدي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر الشاب التونسي أسامة بن حميدة وهو يتقدم لها وسط أجواء رومانسية، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين حرصوا على تهنئتها بهذه الخطوة.

08:16

خطوبة ملكة جمال السعودية مايا الغامدي من التونسي أسامة بن حميدة

تصدّر مقطع فيديو يوثق لحظة خطوبة ملكة جمال السعودية 2023 مايا الغامدي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر الشاب التونسي أسامة بن حميدة وهو يتقدم لها وسط أجواء رومانسية، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين حرصوا على تهنئتها بهذه الخطوة.

اخترنا لكم
تدهور صحة اليوتيوبر السورية سارة ملص وهي حامل! الكشف عن مرضها وزوجها زياد أبو شعر يطلب الدعاء
09:43
قبلة حميمية بين هيا مرعشلي وأنس طيارة في "حب ع ورق" تشــعل مواقع التواصل
08:52
خطوبة ملكة جمال السعودية مايا الغامدي من التونسي أسامة بن حميدة
08:16
تويوتا تطلق "لاند كروزر FJ" الجديدة كليًا في الشرق الأوسط لتمنح كل رحلة مزيدًا من الحرية والمتعة
06:56

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026