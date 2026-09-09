بطل مسلسل " المؤسس عثمان " بوراك تشيليك يرزق بمولودته الثالثة

وشارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» اللحظات الأولى عقب الولادة، إذ نشر صورة عائلية دافئة من داخل المستشفى ظهر فيها برفقة زوجته ومولودتهما، مطمئناً الجمهور إلى تمتعهما بصحة جيدة.



وعبّر النجم عن سعادته الكبيرة بانضمام طفلته إلى العائلة، وكتب تعليقاً حمل الكثير من الشكر والامتنان: «عائلتنا تكبر! الحمد لله، استقبلنا ابنتنا بصحة وعافية. أهلاً بكِ يا ابنتي الجميلة زينب إيلاي».



وسرعان ما حظي المنشور بتفاعل واسع من متابعيه وزملائه، الذين انهالوا عليه بالتهاني والتمنيات للمولودة الجديدة بحياة سعيدة، وللأم بالسلامة والعافية.