ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في عيدها الـ15.. جمالها والشبه بوالدها حديث الجمهور

ونشرت أنجيلا بشارة
مجموعة من الصور التي وثقت تفاصيل الحفل، حيث ظهرت ابنتها، المعروفة باسم
«ميشا»، بفستان قصير باللون الكحلي مرصع بتفاصيل براقة، واعتمدت تسريحة شعر مجعدة ومنسدلة على كتفيها.
وأشاد المتابعون بجمال ميشيل
وملامحها اللافتة، معتبرين أنها جمعت بين الشبه بوالدها وائل كفوري
ووالدتها أنجيلا بشارة
، لتتحول إطلالتها سريعًا إلى حديث الجمهور.
وجاءت زينة المناسبة بطابع كلاسيكي أنيق، إذ جمعت بين اللونين الكحلي والذهبي، إلى جانب الورود البيضاء التي أضفت لمسة هادئة وفاخرة على أجواء الاحتفال.
كما تصدر المشهد قالب حلوى ضخم مؤلف من خمس طبقات، قيل إن وائل كفوري
أهداه إلى ابنته. ونشرت الصفحة التي تولت تصميمه مقطعًا أظهر تفاصيله، وقد كُتبت عليه عبارة: «My Princess Micha, Dad’s Love»، أي «أميرتي ميشا، حب والدها».
ولا يُعد هذا الظهور الأول لميشيل، إلا أن صورها تبقى نادرة بسبب ابتعادها عادةً عن الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يجعلها محط اهتمام في كل مرة تظهر فيها