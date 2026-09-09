ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار في عيدها الـ15.. جمالها والشبه بوالدها حديث الجمهور

خطفت ، ابنة الفنان اللبناني وطليقته ، الأنظار بأحدث ظهور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها الخامس عشر، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت مجموعة من الصور التي وثقت تفاصيل الحفل، حيث ظهرت ابنتها، المعروفة «ميشا»، بفستان قصير باللون الكحلي مرصع بتفاصيل براقة، واعتمدت تسريحة شعر مجعدة ومنسدلة على كتفيها.



وأشاد المتابعون بجمال وملامحها اللافتة، معتبرين أنها جمعت بين الشبه بوالدها ووالدتها أنجيلا ، لتتحول إطلالتها سريعًا إلى حديث الجمهور.



وجاءت زينة المناسبة بطابع كلاسيكي أنيق، إذ جمعت بين اللونين الكحلي والذهبي، إلى جانب الورود البيضاء التي أضفت لمسة هادئة وفاخرة على أجواء الاحتفال.



كما تصدر المشهد قالب حلوى ضخم مؤلف من خمس طبقات، قيل إن وائل أهداه إلى ابنته. ونشرت الصفحة التي تولت تصميمه مقطعًا أظهر تفاصيله، وقد كُتبت عليه عبارة: «My Princess Micha, Dad’s Love»، أي «أميرتي ميشا، حب والدها».



ولا يُعد هذا الظهور الأول لميشيل، إلا أن صورها تبقى نادرة بسبب ابتعادها عادةً عن الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يجعلها محط اهتمام في كل مرة تظهر فيها