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وفاة المنتج البريطاني جيريمي توماس الحائز على الأوسكار عن عمر 77 عاماً بعد مسيرة سينمائية حافلة
وفاة المنتج البريطاني جيريمي توماس الحائز على الأوسكار عن عمر 77 عاماً بعد مسيرة سينمائية حافلة
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وفاة المنتج البريطاني جيريمي توماس الحائز على الأوسكار عن عمر 77 عاماً بعد مسيرة سينمائية حافلة

فن و منوعات

2026-09-13 | 04:43
وفاة المنتج البريطاني جيريمي توماس الحائز على الأوسكار عن عمر 77 عاماً بعد مسيرة سينمائية حافلة
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Aljadeed
وفاة المنتج البريطاني جيريمي توماس الحائز على الأوسكار عن عمر 77 عاماً بعد مسيرة سينمائية حافلة

توفي المنتج البريطاني جيريمي توماس، أحد أبرز رموز الإنتاج السينمائي المستقل، عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود ترك خلالها بصمة واضحة في صناعة السينما العالمية.

وأعلن فريق توماس وفاته، موضحاً أنه رحل بسلام في منزله الريفي بمقاطعة أوكسفوردشاير البريطانية، وسط عائلته وأحبائه.

ويُعد جيريمي توماس من أهم المنتجين الذين دعموا أصحاب الرؤى السينمائية المختلفة، إذ شارك خلال مسيرته في إنتاج أكثر من 80 فيلماً روائياً طويلاً، تعاون خلالها مع عدد كبير من المخرجين العالميين.

وكان أبرز إنجازاته حصوله على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عن إنتاج فيلم "The Last Emperor" للمخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي، الذي حصد تسع جوائز أوسكار عام 1988، في واحدة من أبرز محطات مسيرته المهنية.

وجمعت توماس ببرتولوتشي شراكة فنية استمرت نحو 17 عاماً، أنتجا خلالها خمسة أفلام روائية، لتصبح من العلاقات المهنية المؤثرة في تاريخ السينما.

وأسس توماس شركة Recorded Picture Company التي أصبحت منصة لإنتاج أفلام ذات طابع فني خاص، كما شارك لاحقاً في تأسيس شركة HanWay Films.

وخلال مسيرته، ارتبط اسمه بأعمال سينمائية بارزة، من بينها "Crash" للمخرج ديفيد كروننبرغ، و**"Sexy Beast"، و"A Dangerous Method"**، إضافة إلى تعاونه مع أسماء كبيرة مثل جيم جارموش، وتيري غيليام، وفيم فيندرز، وريتشارد لينكلاتر.

ولد جيريمي توماس في لندن عام 1949 لعائلة مرتبطة بالسينما، فوالده المخرج رالف توماس، وبدأ مشواره من غرف المونتاج قبل أن ينتقل تدريجياً إلى الإنتاج ويصبح واحداً من أبرز الأسماء في السينما المستقلة العالمية.

وحصل خلال حياته المهنية على العديد من الجوائز والتكريمات، كما تناولت مسيرته في الفيلم الوثائقي "The Storms of Jeremy Thomas" عام 2021، الذي استعرض رحلته الطويلة في عالم السينما.

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