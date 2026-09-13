أزمة صحية مفاجئة تصيب والد أنغام الموسيقار محمد علي سليمان.. وشقيقها يطلب الدعاء له

ونشر سليمان عبر حسابه على رسالة قال فيها: "أسألكم الدعاء لبابا، الموسيقار محمد ، أن ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة"، مؤكداً أن والده في حاجة إلى الدعاء، ومتمنياً أن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ، متمنين للموسيقار سليمان الصحة والعافية، وأن يتجاوز أزمته الصحية في أقرب وقت.

ويُعد محمد علي سليمان من أبرز الأسماء في عالم التلحين والموسيقى ، حيث امتلك مسيرة فنية طويلة جمع خلالها بين التلحين والتأليف الموسيقي ووضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام والمسلسلات.

كما ارتبط اسمه بالعديد من الأعمال الغنائية، وكان له دور بارز في مسيرة ابنته الفنانة ، إذ قدم لها ألحان عدد من الأغاني التي حققت نجاحاً، من بينها "يا طيب"، و"ببساطة كده"، و"إلا أنا"، إلى جانب تعاونه مع عدد من نجوم الغناء المصري.

وترك محمد علي سليمان بصمة واضحة في الموسيقى التصويرية، من خلال مشاركته في أعمال سينمائية ودرامية بارزة، ليبقى اسمه مرتبطاً بمرحلة مهمة من تاريخ التلحين في مصر.