باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد نجلها إيلي الـ15 وسط أجواء عائلية

وشاركت باسكال عبر حسابها في "إنستغرام" صورًا ومقطع فيديو من الاحتفال، ظهرت فيها برفقة زوجها ونجلها أمام قالب حلوى حمل اسمه ورقم "15"،
وزُيّن بتفاصيل مستوحاة من كرة السلة، في إشارة إلى شغفه بهذه الرياضة.
فنيًا، تستعد باسكال لإطلاق ألبوم جديد خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما مهّدت له بأغنية «كيفك اليوم»،من كلمات مايك صافي وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.
أثار الحفل المرتقب للفنانة السورية أصالة نصري في دمشق موجة واسعة من الجدل والانقسام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق حملة تطالب بإلغائه، مقابل حملة تضامن شارك فيها عدد من الفنانين والإعلاميين السوريين.
وشاركت مي عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً من حفل زفافها وعقد الزواج، مؤكدة دخولها مرحلة جديدة في حياتها، لكنها اختارت عدم الكشف عن هوية زوجها أو اسمه. وزاد الغموض بعدما ظهرت في إحدى الصور قسيمة زواج من لندن مع إخفاء البيانات، فيما لفت انتباه المتابعين ظهور قلب يحمل الحرفين “A” و”M”، ما فتح باب التكهنات حول دلالتهما.
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني، الذي أتم عامه الثاني عشر، وسط أجواء عائلية حميمة على متن مركب في البحر.