جوري بكر تنجو من حادث سير بعد انفجار إطار سيارتها

وشاركت جوري صورة للإطار المتضرر عبر خاصية «ستوري» في حسابها على «إنستغرام»، معربةً عن امتنانها لعدم وجود طفلها معها لحظة وقوع الحادث، وكتبت: «بحمد ربنا إني نزّلت ابني في البيت الأول، وبعدها الكاوتش فرقع».

وعلى الصعيد الفني، شاركت في موسم 2026 بمسلسلي «كلهم بيحبوا مودي» و« موناليزا».