جوري بكر تنجو من حادث سير بعد انفجار إطار سيارتها

وشاركت جوري صورة للإطار المتضرر عبر خاصية «ستوري» في حسابها على «إنستغرام»، معربةً عن امتنانها لعدم وجود طفلها معها لحظة وقوع الحادث، وكتبت: «بحمد ربنا إني نزّلت ابني في البيت الأول، وبعدها الكاوتش فرقع».
وعلى الصعيد الفني، شاركت جوري بكر في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسلي «كلهم بيحبوا مودي» و«الست موناليزا».
أثار الحفل المرتقب للفنانة السورية أصالة نصري في دمشق موجة واسعة من الجدل والانقسام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق حملة تطالب بإلغائه، مقابل حملة تضامن شارك فيها عدد من الفنانين والإعلاميين السوريين.
وشاركت مي عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً من حفل زفافها وعقد الزواج، مؤكدة دخولها مرحلة جديدة في حياتها، لكنها اختارت عدم الكشف عن هوية زوجها أو اسمه. وزاد الغموض بعدما ظهرت في إحدى الصور قسيمة زواج من لندن مع إخفاء البيانات، فيما لفت انتباه المتابعين ظهور قلب يحمل الحرفين “A” و”M”، ما فتح باب التكهنات حول دلالتهما.
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني، الذي أتم عامه الثاني عشر، وسط أجواء عائلية حميمة على متن مركب في البحر.