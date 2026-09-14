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إليسا تشعل أجواء حفل زفاف عند الأهرامات برقصها العفوي وإطلالتها السوداء
إليسا تشعل أجواء حفل زفاف عند الأهرامات برقصها العفوي وإطلالتها السوداء
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إليسا تشعل أجواء حفل زفاف عند الأهرامات برقصها العفوي وإطلالتها السوداء

فن و منوعات

2026-09-14 | 04:46
إليسا تشعل أجواء حفل زفاف عند الأهرامات برقصها العفوي وإطلالتها السوداء
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Aljadeed
إليسا تشعل أجواء حفل زفاف عند الأهرامات برقصها العفوي وإطلالتها السوداء

خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار خلال إحيائها حفل زفاف خاص عند الأهرامات في مصر، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقاطع أظهرتها وهي تغني وترقص بعفوية وتتفاعل بحماس مع العروسين والمعازيم.

وظهرت إليسا بفستان أسود مجسّم زيّنته تفاصيل فضية براقة عند منطقة الصدر، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة وشعر مموج ومكياج ترابي أبرز عينيها.

فنيًا، كانت إليسا قد طرحت أغنية «لعبة الأيام» في يوليو 2026، وتواصل التحضير لألبومها الجديد «أنا سكتين»، الذي يتضمن ثلاث أغنيات من ألحان مروان خوري.

 
 

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