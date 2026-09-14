هيفاء وهبي تكشف كواليس تصوير ألبومها الجديد «سيبو سيبو» بإطلالات متنوعة

وظهرت هيفاء بعدة إطلالات مختلفة، من بينها فستان أسود طويل، وتوب بني نسقته مع بنطلون جينز، إضافة إلى فستان طويل باللون البيج، لتلفت أنظار متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور على نطاق واسع.
أثار الحفل المرتقب للفنانة السورية أصالة نصري في دمشق موجة واسعة من الجدل والانقسام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلاق حملة تطالب بإلغائه، مقابل حملة تضامن شارك فيها عدد من الفنانين والإعلاميين السوريين.
وشاركت مي عبر حسابها على “إنستغرام” صوراً من حفل زفافها وعقد الزواج، مؤكدة دخولها مرحلة جديدة في حياتها، لكنها اختارت عدم الكشف عن هوية زوجها أو اسمه. وزاد الغموض بعدما ظهرت في إحدى الصور قسيمة زواج من لندن مع إخفاء البيانات، فيما لفت انتباه المتابعين ظهور قلب يحمل الحرفين “A” و”M”، ما فتح باب التكهنات حول دلالتهما.
احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني، الذي أتم عامه الثاني عشر، وسط أجواء عائلية حميمة على متن مركب في البحر.