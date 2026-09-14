هيفاء وهبي تكشف كواليس تصوير ألبومها الجديد «سيبو سيبو» بإطلالات متنوعة

وظهرت بعدة إطلالات مختلفة، من بينها فستان طويل، وتوب بني نسقته مع بنطلون جينز، إضافة إلى فستان طويل باللون البيج، لتلفت أنظار متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور على نطاق واسع.

في سياق آخر، تستعد لإحياء حفل غنائي في يوم 18 سبتمبر، فيما قُسّمت التذاكر إلى ثلاث فئات تراوحت أسعارها بين 2500 و4000 جنيه .