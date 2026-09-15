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استقبال ملكي وحضور جماهيري ضخم.. يارا تصنع ليلة تاريخية على مسرح قرطاج
استقبال ملكي وحضور جماهيري ضخم.. يارا تصنع ليلة تاريخية على مسرح قرطاج
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استقبال ملكي وحضور جماهيري ضخم.. يارا تصنع ليلة تاريخية على مسرح قرطاج

فن و منوعات

2026-09-15 | 05:01
استقبال ملكي وحضور جماهيري ضخم.. يارا تصنع ليلة تاريخية على مسرح قرطاج
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Aljadeed
استقبال ملكي وحضور جماهيري ضخم.. يارا تصنع ليلة تاريخية على مسرح قرطاج

في واحدة من أكثر الليالي المنتظرة ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، عاشت تونس سهرة استثنائية حملت مزيجاً من الرقي والرومانسية، بعدما اعتلت النجمة اللبنانية يارا المسرح الأثري في قرطاج أمام مدرجات غصّت بالجمهور الذي توافد قبل ساعات من انطلاق الحفل، ليكون اللقاء كامل العدد وسط أجواء طغى عليها الحب والتفاعل.

ولم يكن دخول يارا إلى المسرح عادياً، إذ خطفت الأنظار منذ لحظة وصولها بعدما ظهرت على متن عربة تجرّها الخيول في مشهد حالم أعاد إلى الأذهان أجواء الزمن الجميل، وسط استقبال استثنائي يليق بعراقة مسرح قرطاج ومكانته الفنية. وسرعان ما تحولت هذه اللحظة إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أشاد المتابعون بالإطلالة الساحرة للفنانة اللبنانية.

نجمتي إلي زينها منور تونس كلها 😍💜✨️ @yara_lb 💜🫰🏻 #يارا_في_قرطاج 🎶 pic.twitter.com/CYKLIdqsaE


واختارت يارا لهذه الليلة إطلالة بنفسجية أنيقة عكست هدوءها ورقيها، لكن اللحظة الأكثر تأثيراً جاءت عندما حملت العلم التونسي على المسرح وسط تصفيق حار من الحاضرين، في رسالة محبة وامتنان للجمهور التونسي الذي احتفى بوجودها. وقالت يارا أمام الحضور: “سعيدة جداً ويشرفني أن أكون موجودة معكم لأول مرة على مسرح قرطاج.. شعور كبير لا يوصف، شكراً لوجودكم وحضوركم الرائع الذي يزيّن أي مكان”، كما وجهت تحية خاصة لوزارة الثقافة التونسية ولكل القائمين على تنظيم الحفل.

وقدمت يارا خلال السهرة برنامجاً غنائياً متنوعاً جمع بين أبرز أعمالها الخاصة وأغانٍ من التراث التونسي، حيث أدت أغنية “جاري يا حمودة” بأسلوبها الخاص، مضيفة إليها لمستها اللبنانية التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور.

ولم تخلُ الليلة من اللحظات الرومانسية، إذ أعادت يارا تقديم رقصتها الشهيرة مع أحد أفراد الفرقة الاستعراضية، مسترجعة أجواء كليبها “ما بعرف” الصادر عام 2015، في مشهد أعاد الحنين إلى أحد أبرز أعمالها.

قرطاج يستقبل نجمتنا بحفلٍ كامل العدد إعتلت سفيرة الغناء العربي #يارا ركح المسرح الأثري أمام جمهور غفير ملأ مدرّجات المسرح في واحدة من الليالي المنتظرة ضمن مهرجان قرطاج الدولي ✨🇹🇳❤️#يارا #مهرجان_قرطاج_الدولي #يارا_في_قرطاج #تونس @yara_lb pic.twitter.com/1ByMJjwHd6



وعلى مدار ساعات الحفل، عاش جمهور قرطاج حالة من النوستالجيا مع يارا، التي قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها التي رافقت مسيرتها لأكثر من عشرين عاماً، بينها “خدني معك” و”صدفة” و”توصّى فيّي”، وسط ترديد الحاضرين للكلمات وتفاعلهم الكبير معها.

وكعادتها، حرصت يارا على الاقتراب من جمهورها، فالتقطت صور السيلفي وسجلت لحظات عفوية معهم، قبل أن تُكرّم رسمياً تقديراً لمشاركتها المميزة وبصمتها الفنية على أحد أهم المسارح العربية.

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