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14 طلقة تنهي حياة عم حمدي الميرغني في أسوان.. تفاصيل صادمة تكشف
14 طلقة تنهي حياة عم حمدي الميرغني في أسوان.. تفاصيل صادمة تكشف
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14 طلقة تنهي حياة عم حمدي الميرغني في أسوان.. تفاصيل صادمة تكشف

فن و منوعات

2026-09-15 | 04:36
14 طلقة تنهي حياة عم حمدي الميرغني في أسوان.. تفاصيل صادمة تكشف
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14 طلقة تنهي حياة عم حمدي الميرغني في أسوان.. تفاصيل صادمة تكشف

لقي فتحي محمد الميرغني، العم الأصغر للفنان المصري حمدي الميرغني، مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار في مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، في واقعة باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق فيها لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.

وعثرت الأجهزة الأمنية، الاثنين 14 سبتمبر 2026، على جثمان فتحي بالقرب من كوبري الضما بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، بعد إصابته بأعيرة نارية. ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو، ووضع تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشف صلاح الميرغني، شقيق المجني عليه وعم حمدي الميرغني، أن فتحي كان متوجهاً إلى عمله نحو الساعة 11 صباحاً، عندما استوقفه عدد من الأشخاص داخل سيارة على الطريق الرئيسي بالقرب من قرية الضما. وأضاف أن شخصين نزلا من السيارة وتحدثا معه، قبل أن تتطور المواجهة إلى إطلاق النار.

وبحسب رواية الأسرة، أطلق المهاجمون نحو 14 طلقة على فتحي، قبل أن يفروا من المكان. ووصلت الشرطة والإسعاف إلى الموقع، ونُقل إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف هوية المتورطين ودافع الجريمة، فيما أكد صلاح أن الأسرة لم تكن على علم بوجود خلافات يكون شقيقه طرفاً فيها. وأوضح أن فتحي، البالغ نحو 40 عاماً، كان يعمل موظفاً في مجلس مدينة كوم أمبو ولديه أسرة وأبناء.

من جانبه، أعلن حمدي الميرغني وفاة عمه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاه بكلمات مؤثرة، واصفاً إياه بأنه أصغر أعمامه وأكثرهم قرباً إلى قلبه، كما طلب من متابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ولا يزال الجثمان في المشرحة لحين استكمال الإجراءات القانونية والحصول على تصريح الدفن، فيما لم يتحدد موعد التشييع والعزاء حتى الآن.

وعلى الصعيد الفني، يستعد حمدي الميرغني للمشاركة في بطولة فيلم "ميلانو" إلى جانب يوسف الشريف، وباسم سمرة ودرة وعمرو عبد الجليل ومصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج محمد سلامة.

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