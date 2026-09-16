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العدّ التنازلي بدأ.. أصالة تجري بروفاتها الأولى في دمشق قبل حفل العودة المنتظر
العدّ التنازلي بدأ.. أصالة تجري بروفاتها الأولى في دمشق قبل حفل العودة المنتظر
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العدّ التنازلي بدأ.. أصالة تجري بروفاتها الأولى في دمشق قبل حفل العودة المنتظر

فن و منوعات

2026-09-16 | 05:47
العدّ التنازلي بدأ.. أصالة تجري بروفاتها الأولى في دمشق قبل حفل العودة المنتظر
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Aljadeed
العدّ التنازلي بدأ.. أصالة تجري بروفاتها الأولى في دمشق قبل حفل العودة المنتظر

بدأ العدّ التنازلي لعودة الفنانة السورية أصالة نصري إلى خشبة المسرح في دمشق، حيث أجرت بروفاتها الأولى داخل صالة الفيحاء، استعدادًا لحفلها المرتقب أمام جمهورها السوري بعد سنوات طويلة من الغياب.

 

وظهرت أصالة خلال التدريبات برفقة أعضاء فرقتها الموسيقية، وهي تؤدي مجموعة من المقاطع الغنائية وتراجع تفاصيل العرض والترتيبات الموسيقية الخاصة بالأمسية، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتركيز.


وأظهرت المشاهد المتداولة من داخل الصالة جانبًا من التحضيرات الفنية الجارية، فيما بدت أصالة منسجمة مع فرقتها خلال اختبار الصوت ومراجعة الأغنيات المقرر تقديمها في الحفل.

وتحمل هذه البروفات طابعًا استثنائيًا بالنسبة إلى أصالة، كونها تسبق لقاءها المنتظر مع جمهورها في دمشق، في أمسية تحظى باهتمام واسع منذ الإعلان عنها.

ومع اقتراب موعد الحفل، تتواصل الاستعدادات الفنية والتنظيمية داخل صالة الفيحاء، بينما يترقب الجمهور لحظة صعود أصالة إلى المسرح وبدء أولى أغنياتها في دمشق بعد غياب طويل.

 

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