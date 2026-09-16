زفاف نجل سعد الصغير يتصدر الترند بحضور حشد فني

احتفل الفنان المصري سعد الصغير بزفاف نجله الأصغر فتاة من خارج الوسط الفني، خلال حفل أُقيم في أحد الأماكن الشهيرة بالعاصمة القاهرة، بحضور أفراد العائلتين ومجموعة من الأصدقاء ونجوم الفن والإعلام.

وشهد الحفل أجواء احتفالية امتدت حتى ساعات الصباح الأولى، إذ لم يكتفِ سعد الصغير بمشاركة نجله وعروسه فرحتهما، بل صعد إلى المسرح وقدّم عددًا من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية، وسط تفاعل الحاضرين الذين شاركوه الغناء والرقص.

وحضر المناسبة عدد كبير من الفنانين، بينهم حسن الرداد، وشريف منير، وإيهاب توفيق، وريم البارودي، وعبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة، وماجد المصري، ومحمود الليثي، وحمادة الليثي ومدحت صالح.

كما شارك مدحت صالح ومحمود الليثي في إحياء فقرات الحفل، وقدّما عددًا من الأغنيات التي أضفت مزيدًا من الحماسة على السهرة، فيما حرص الفنانون الموجودون على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية معهما.

وتخلل الحفل عدد من المواقف العفوية، كان أبرزها مزاح سعد الصغير مع المأذون وأسرة العروس خلال عقد القران، إذ قال بطريقة طريفة: «أنا مليش دعوة بالقايمة»، ما أثار ضحكات الموجودين وأضفى طابعًا عائليًا على المراسم.

وظهر سعد خلال عقد القران وهو يتابع بتأثر لحظة إتمام زواج نجله، قبل أن يشارك العروسين الاحتفال ويلتقط مجموعة من الصور التذكارية برفقتهما.

وشهدت المناسبة أيضًا لحظات مؤثرة، بعدما لم تتمالك والدة العريس دموعها وبكت فرحًا بزواج نجلها وانتقاله إلى مرحلة من حياته. وكشفت في حديثها عن طبيعة علاقتها القريبة بمحمد، موضحة أنه كان يشاركها تفاصيل حياته ويستشيرها في قراراته، بما في ذلك اختيار شريكة حياته وتجهيز الزوجية.

وفي أجواء رومانسية، ظهر محمد برفقة عروسه في عدد من اللقطات، وشاركا معًا في رقصتهما خلال الحفل، بينما أحاط بهما أفراد الأسرة والأصدقاء.

ومن بين المشاهد التي لفتت الأنظار أيضًا، ظهور الفنان حسن الرداد وهو يشارك الفنان مصطفى أبو الرقص خلال إحدى الفقرات، وسط تفاعل واسع من الحاضرين.

واختُتمت السهرة وسط أجواء من الفرح والغناء، في مناسبة جمعت بين الطابع العائلي والحضور الفني، وحرص خلالها سعد الصغير على مشاركة نجله وعروسه مختلف تفاصيل الاحتفال.