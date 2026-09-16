الظهور الأول لـ يومي ومولودها من داخل منزلها.. وتوجه رسالة مؤثرة

ولفتت فخامة التجهيزات الخاصة بالمولود أنظار المتابعين، وسط أجواء احتفالية دافئة وتفاصيل عكست الكبيرة بدخولها عالم الأمومة وبدء مرحلة في حياتها.وأرفقت يومي الصور والمشاهد برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن مشاعرها تجاه طفلها، وكتبت: « جي، لقد جعلتني أمًّا ومنحت قلبي معنى جديدًا بالكامل».وأضافت: «ابني، دعائي المستجاب، أعظم نِعَمي وحبّي الأبدي»، قبل أن ترحّب بمولودها قائلة: «أهلًا بك في هذا يا صغيري.. ستظلّ تحبك إلى ما بعد هذه الحياة».