الظهور الأول لـ يومي ومولودها من داخل منزلها.. وتوجه رسالة مؤثرة

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A post shared by Youmna Khoury Kiziloz (@youmi)
A post shared by Youmna Khoury Kiziloz (@youmi)
كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جوانب جديدة من حياتها الشخصية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج «ABtalks»، متحدثةً عن زوجها رامي رضوان، ووالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعلاقتها الوثيقة بشقيقتها إيمي.
أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها مقطعًا مصورًا ظهرت فيه بإطلالة لافتة، قبل أن يخطف زوجها الدكتور فادي الهاشم الأنظار بلقطة عفوية ورومانسية.
حسم القضاء الأزمة التي عطّلت تصوير فيلم «رزق الهبل»، بصدور قرار يُلزم المنتجة شاهيناز العقاد باستكمال العمل الذي تتولى إخراجه كاملة أبو ذكرى، وتؤدي بطولته الفنانة منى زكي.