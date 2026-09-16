أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الظهور الأول لـ يومي ومولودها من داخل منزلها.. وتوجه رسالة مؤثرة
الظهور الأول لـ يومي ومولودها من داخل منزلها.. وتوجه رسالة مؤثرة
A-
A+

الظهور الأول لـ يومي ومولودها من داخل منزلها.. وتوجه رسالة مؤثرة

فن و منوعات

2026-09-16 | 06:52
الظهور الأول لـ يومي ومولودها من داخل منزلها.. وتوجه رسالة مؤثرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الظهور الأول لـ يومي ومولودها من داخل منزلها.. وتوجه رسالة مؤثرة

شاركت الفاشينيستا يومي متابعيها الظهور الأول لها برفقة مولودها «بيبي جي» من داخل منزلها، موثّقة الأجواء التي رافقت استقباله بعد عودتهما إلى المنزل.

ولفتت فخامة التجهيزات الخاصة بالمولود أنظار المتابعين، وسط أجواء احتفالية دافئة وتفاصيل عكست سعادة يومي الكبيرة بدخولها عالم الأمومة وبدء مرحلة جديدة في حياتها.
وأرفقت يومي الصور والمشاهد برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن مشاعرها تجاه طفلها، وكتبت: «بيبي جي، لقد جعلتني أمًّا ومنحت قلبي معنى جديدًا بالكامل».
وأضافت: «ابني، دعائي المستجاب، أعظم نِعَمي وحبّي الأبدي»، قبل أن ترحّب بمولودها قائلة: «أهلًا بك في هذا العالم يا صغيري.. ستظلّ ماما تحبك إلى ما بعد هذه الحياة».

اقرأ ايضا في فن و منوعات

دنيا سمير غانم ترد على انباء طلاقها وهذا ما كشفته عن وفاة والديها
09:33

دنيا سمير غانم ترد على انباء طلاقها وهذا ما كشفته عن وفاة والديها

كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جوانب جديدة من حياتها الشخصية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج «ABtalks»، متحدثةً عن زوجها رامي رضوان، ووالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعلاقتها الوثيقة بشقيقتها إيمي.

09:33

دنيا سمير غانم ترد على انباء طلاقها وهذا ما كشفته عن وفاة والديها

كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم جوانب جديدة من حياتها الشخصية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج «ABtalks»، متحدثةً عن زوجها رامي رضوان، ووالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وعلاقتها الوثيقة بشقيقتها إيمي.

«بوسة حمرا» تجمع نانسي عجرم وفادي الهاشم.. لقطة رومانسية تتصدر
06:34

«بوسة حمرا» تجمع نانسي عجرم وفادي الهاشم.. لقطة رومانسية تتصدر

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها مقطعًا مصورًا ظهرت فيه بإطلالة لافتة، قبل أن يخطف زوجها الدكتور فادي الهاشم الأنظار بلقطة عفوية ورومانسية.

06:34

«بوسة حمرا» تجمع نانسي عجرم وفادي الهاشم.. لقطة رومانسية تتصدر

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها مقطعًا مصورًا ظهرت فيه بإطلالة لافتة، قبل أن يخطف زوجها الدكتور فادي الهاشم الأنظار بلقطة عفوية ورومانسية.

القضاء يحسم أزمة «رزق الهبل» لصالح كاملة أبو ذكرى.. والمنتجة مُلزمة باستكمال الفيلم
06:20

القضاء يحسم أزمة «رزق الهبل» لصالح كاملة أبو ذكرى.. والمنتجة مُلزمة باستكمال الفيلم

حسم القضاء الأزمة التي عطّلت تصوير فيلم «رزق الهبل»، بصدور قرار يُلزم المنتجة شاهيناز العقاد باستكمال العمل الذي تتولى إخراجه كاملة أبو ذكرى، وتؤدي بطولته الفنانة منى زكي.


06:20

القضاء يحسم أزمة «رزق الهبل» لصالح كاملة أبو ذكرى.. والمنتجة مُلزمة باستكمال الفيلم

حسم القضاء الأزمة التي عطّلت تصوير فيلم «رزق الهبل»، بصدور قرار يُلزم المنتجة شاهيناز العقاد باستكمال العمل الذي تتولى إخراجه كاملة أبو ذكرى، وتؤدي بطولته الفنانة منى زكي.


اخترنا لكم
دنيا سمير غانم ترد على انباء طلاقها وهذا ما كشفته عن وفاة والديها
09:33
«بوسة حمرا» تجمع نانسي عجرم وفادي الهاشم.. لقطة رومانسية تتصدر
06:34
القضاء يحسم أزمة «رزق الهبل» لصالح كاملة أبو ذكرى.. والمنتجة مُلزمة باستكمال الفيلم
06:20
زفاف نجل سعد الصغير يتصدر الترند بحضور حشد فني
05:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026