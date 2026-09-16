«بوسة حمرا» تجمع نانسي عجرم وفادي الهاشم.. لقطة رومانسية تتصدر

وظهرت نانسي في الفيديو وهي تمسك مرآة وتضع أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع، ليتقدم منها زوجها ويشير إلى خدّه طالبًا منها تقبيله، فاستجابت له وسط أجواء مرحة، فيما كانت أغنيتها الجديدة تُسمع في الخلفية.

وأرفقت نانسي المقطع بتعليق غامض كتبت فيه: «بوسة حمرا»، ما دفع المتابعين إلى التساؤل عما إذا كان الفيديو جزءًا من حملة ترويجية لعمل غنائي جديد.

ولم يقتصر تفاعل الجمهور على رومانسية ، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن ظهورهما معًا بهذه العفوية يشكل ردًا غير مباشر على الشائعات التي لاحقتهما خلال الفترة الماضية بشأن وجود خلافات بينهما أو احتمال انفصالهما.

واختارت نانسي لهذه الإطلالة فستانًا فضيًا لامعًا بقصة ضيقة ومن دون أكمام، مع ياقة مرتفعة، ونسّقته مع تسريحة ذيل حصان وخصلات منسدلة حول وجهها. كما اعتمدت مكياجًا ناعمًا، مع إبراز العينين وأحمر شفاه قوي انسجم مع فكرة «البوسة الحمرا».

وجاء المقطع على وقع أغنية «اشهدي يا دني»، التي تحمل طابعًا رومانسيًا، وهي من كلمات وألحان عبده، وتوزيع رزق، بينما تولّت إنجي إخراج الفيديو كليب.