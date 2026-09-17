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أصالة تواصل بروفاتها استعدادًا لحفل عودتها إلى دمشق
أصالة تواصل بروفاتها استعدادًا لحفل عودتها إلى دمشق
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أصالة تواصل بروفاتها استعدادًا لحفل عودتها إلى دمشق

فن و منوعات

2026-09-17 | 05:38
أصالة تواصل بروفاتها استعدادًا لحفل عودتها إلى دمشق
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Aljadeed
أصالة تواصل بروفاتها استعدادًا لحفل عودتها إلى دمشق

تواصل الفنانة أصالة نصري بروفاتها المكثفة في صالة الفيحاء بدمشق، استعدادًا لحفلها المرتقب الذي يجمعها مجددًا بجمهورها السوري، بعد سنوات طويلة من الغياب.جرب تطبيقات التقويم

وظهرت أصالة خلال البروفات برفقة فرقتها الموسيقية، حيث قدّمت عددًا من المقاطع الغنائية، وراجعت تفاصيل العرض والتوزيعات الموسيقية، في أجواء غلب عليها الحماس والتركيز استعدادًا للأمسية المنتظرة.

وكشفت المشاهد المتداولة من داخل صالة الفيحاء جانبًا من التحضيرات الفنية، إذ بدت أصالة منسجمة مع أعضاء فرقتها أثناء مراجعة الأغنيات والتنسيق بشأن الترتيبات الموسيقية الخاصة بالحفل.

وتكتسب هذه البروفات أهمية خاصة بالنسبة إلى أصالة، كونها تسبق عودتها المنتظرة إلى خشبة المسرح في دمشق ولقاءها المباشر مع الجمهور السوري، في حفل حظي باهتمام كبير منذ الإعلان عنه.

ومع اقتراب موعد الحفل، تتواصل الاستعدادات الفنية والتنظيمية في صالة الفيحاء، وسط ترقب من الجمهور للحظة صعود أصالة إلى المسرح وبدء وصلتها الغنائية في دمشق بعد غياب امتد لسنوات.

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