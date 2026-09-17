أصالة تواصل بروفاتها استعدادًا لحفل عودتها إلى دمشق

تواصل الفنانة بروفاتها المكثفة في صالة بدمشق، استعدادًا لحفلها المرتقب الذي يجمعها مجددًا بجمهورها السوري، طويلة من الغياب.جرب تطبيقات التقويم





وظهرت خلال البروفات برفقة فرقتها الموسيقية، حيث قدّمت عددًا من المقاطع الغنائية، وراجعت تفاصيل والتوزيعات الموسيقية، في أجواء غلب عليها الحماس والتركيز استعدادًا للأمسية المنتظرة.



وكشفت المشاهد المتداولة من داخل صالة جانبًا من التحضيرات الفنية، إذ بدت أصالة منسجمة مع أعضاء فرقتها أثناء مراجعة الأغنيات والتنسيق بشأن الترتيبات الموسيقية الخاصة بالحفل.



وتكتسب هذه البروفات أهمية خاصة بالنسبة إلى أصالة، كونها تسبق عودتها المنتظرة إلى خشبة المسرح في ولقاءها المباشر مع الجمهور السوري، في حفل حظي باهتمام كبير منذ الإعلان عنه.



ومع اقتراب موعد الحفل، تتواصل الاستعدادات الفنية والتنظيمية في صالة الفيحاء، وسط ترقب من الجمهور للحظة صعود أصالة إلى المسرح وبدء وصلتها الغنائية في دمشق بعد غياب امتد لسنوات.