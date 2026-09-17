كاريس بشار تتألق في قمة الإعلام العربي 2026 وتحسم موقفها من تقديم البرامج

شاركت الممثلة في فعاليات قمة 2026، المنعقدة في إمارة دبي، حيث كشفت موقفها من خوض تجربة تقديم البرامج التلفزيونية، على غرار عدد من زملائها في الوسط الفني.





وأكدت بشار أنها لم تفكر يومًا في الانتقال إلى مجال التقديم أو الجلوس على كرسي المذيعة، موضحة أن العمل الإعلامي يختلف جذريًا عن التمثيل، ويتطلب مهارات خاصة وجهدًا كبيرًا في البحث والتحضير.



وأضافت أنها لا ترى نفسها خارج مجال الفن والتمثيل، ولا تعتقد أنها تمتلك المقومات اللازمة لتقديم البرامج، خصوصًا أن إدارة الحوارات واستضافة الشخصيات غير المعروفة تحتاجان إلى تحضير مكثف ودراسة عميقة، رغم وجود بعض نقاط التقاطع بين الإعلام والتمثيل.



كما انتقدت التشابه التي تطغى على بعض برامج البودكاست الحديثة، معتبرة أن عددًا منها يتعامل مع التجربة باستخفاف، ويكرر الأسلوب نفسه عبر التركيز على معاناة الضيوف وقصصهم الحزينة، من دون تقديم طرح مختلف أو متجدد.



وتجمع قمة 2026 نخبة من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، لمناقشة التحولات المتسارعة في الإعلام وصناعة المحتوى في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.