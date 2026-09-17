أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شام الذهبي تفاجئ الجميع بجولة داخل أحياء دمشق القديمة
شام الذهبي تفاجئ الجميع بجولة داخل أحياء دمشق القديمة
A-
A+

شام الذهبي تفاجئ الجميع بجولة داخل أحياء دمشق القديمة

فن و منوعات

2026-09-17 | 06:40
شام الذهبي تفاجئ الجميع بجولة داخل أحياء دمشق القديمة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شام الذهبي تفاجئ الجميع بجولة داخل أحياء دمشق القديمة

أثارت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو وثّق جولتها في شوارع دمشق القديمة، بالتزامن مع عودتها إلى سوريا برفقة والدتها بعد سنوات من الغياب.

وظهرت شام وهي تتجوّل في أحياء العاصمة السورية، مروراً بسوق الحميدية، حيث بدت سعيدة بلقاء الأهالي واستعادة أجواء المدينة ومعالمها الشعبية. كما حرصت على زيارة محل «بوظة بكداش» الشهير، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات التراثية في السوق.
وحظيت شام باستقبال مميز من العاملين في المحل، الذين رحّبوا بها وسط أجواء حماسية، قبل أن تشاركهم قرع الطبول والغناء على أنغام «ارفع راسك فوق.. إنت سوري حر».
وسرعان ما انتشرت المشاهد على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بعفويتها وسعادتها الواضحة خلال الجولة، فيما رأى آخرون أن زيارتها حملت طابعاً عاطفياً خاصاً، ولا سيما أنها جاءت بعد عودتها برفقة أصالة إلى دمشق.
وكانت شام الذهبي قد شاركت متابعيها مقطع فيديو مؤثراً من أمام منزلها القديم في دمشق، عقب عودتها إلى سوريا برفقة والدتها، الفنانة أصالة نصري، التي تستعد لإحياء حفلها الغنائي المنتظر في العاصمة السورية.
وظهرت شام في الفيديو متأثرة بوضوح أثناء وقوفها أمام المبنى الذي عاشت فيه سابقاً، وبدت وكأنها تحاول حبس دموعها وهي تستعيد ذكرياتها في المكان.
وخلال التصوير، أشارت شام إلى الطابق الذي كانت تقيم فيه برفقة عائلتها، كما لفتت إلى سطح المنزل، في لحظة أعادتها إلى سنوات طفولتها وتفاصيل حياتها السابقة في دمشق، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين تأثروا بمشاهد عودتها إلى منزلها بعد سنوات من الغياب.
وتأتي عودة أصالة إلى دمشق قبل ساعات من إحيائها حفلاً غنائياً بعنوان «عودة الأصالة»، وسط تحضيرات مكثفة وبروفات نهائية تسبق ظهورها مجدداً أمام جمهورها السوري، بعد غياب دام سنوات طويلة.
ويحظى الحفل باهتمام جماهيري واسع، إذ نفدت التذاكر بالكامل في اليوم الثاني من طرحها، ليُرفع شعار «كامل العدد» قبل موعد الأمسية، وسط ترقّب كبير للأغنيات والمفاجآت التي ستقدمها أصالة في ليلة عودتها المنتظرة إلى مسارح دمشق.

اقرأ ايضا في فن و منوعات

صدمة في عالم الموسيقى.. رحيل بن ساندرز نجم "ذا فويس" بعد العثور عليه في بحيرة
08:22

صدمة في عالم الموسيقى.. رحيل بن ساندرز نجم "ذا فويس" بعد العثور عليه في بحيرة

خيّم الحزن على الساحة الفنية العالمية بعد الإعلان عن وفاة المغني الهولندي بن ساندرز، أول فائز بلقب برنامج "The Voice of Holland"، عن عمر ناهز 43 عاماً، في حادثة مفاجئة أثارت حالة من الصدمة بين محبيه وزملائه.

08:22

صدمة في عالم الموسيقى.. رحيل بن ساندرز نجم "ذا فويس" بعد العثور عليه في بحيرة

خيّم الحزن على الساحة الفنية العالمية بعد الإعلان عن وفاة المغني الهولندي بن ساندرز، أول فائز بلقب برنامج "The Voice of Holland"، عن عمر ناهز 43 عاماً، في حادثة مفاجئة أثارت حالة من الصدمة بين محبيه وزملائه.

بعد شهور من الجدل.. يارا السكري تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي
08:17

بعد شهور من الجدل.. يارا السكري تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي

بعد فترة طويلة من الشائعات والتكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنان المصري أحمد العوضي، حسمت الفنانة يارا السكري الجدل للمرة الأولى، مؤكدة وجود علاقة عاطفية بينهما خلال مشاركتهما في فعاليات قمة الإعلام العربي 2026.

08:17

بعد شهور من الجدل.. يارا السكري تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي

بعد فترة طويلة من الشائعات والتكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنان المصري أحمد العوضي، حسمت الفنانة يارا السكري الجدل للمرة الأولى، مؤكدة وجود علاقة عاطفية بينهما خلال مشاركتهما في فعاليات قمة الإعلام العربي 2026.

وزارة الداخلية السورية تصدرا بيانا حاسما في قضية شقيق الفنان لجين إسماعيل
06:48

وزارة الداخلية السورية تصدرا بيانا حاسما في قضية شقيق الفنان لجين إسماعيل

أثار الفنان السوري لجين إسماعيل تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطعاً مصوّراً ظهر فيه متأثراً، وطالب خلاله بالكشف عن مصير شقيقه إنال إسماعيل، الذي فُقد الاتصال به منذ 19 حزيران 2025.

06:48

وزارة الداخلية السورية تصدرا بيانا حاسما في قضية شقيق الفنان لجين إسماعيل

أثار الفنان السوري لجين إسماعيل تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطعاً مصوّراً ظهر فيه متأثراً، وطالب خلاله بالكشف عن مصير شقيقه إنال إسماعيل، الذي فُقد الاتصال به منذ 19 حزيران 2025.

اخترنا لكم
صدمة في عالم الموسيقى.. رحيل بن ساندرز نجم "ذا فويس" بعد العثور عليه في بحيرة
08:22
بعد شهور من الجدل.. يارا السكري تكشف لأول مرة حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي
08:17
وزارة الداخلية السورية تصدرا بيانا حاسما في قضية شقيق الفنان لجين إسماعيل
06:48
أصالة تواصل بروفاتها استعدادًا لحفل عودتها إلى دمشق
05:38

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026