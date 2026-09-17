شام الذهبي تفاجئ الجميع بجولة داخل أحياء دمشق القديمة

أثارت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو وثّق جولتها في شوارع القديمة، بالتزامن مع عودتها إلى برفقة والدتها بعد الغياب.



وظهرت شام وهي تتجوّل في أحياء ، مروراً بسوق الحميدية، حيث بدت سعيدة بلقاء الأهالي واستعادة أجواء المدينة ومعالمها الشعبية. كما حرصت على زيارة محل «بوظة بكداش» الشهير، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات التراثية في السوق.

وحظيت شام باستقبال مميز من العاملين في المحل، الذين رحّبوا بها وسط أجواء حماسية، قبل أن تشاركهم قرع الطبول والغناء على أنغام «ارفع راسك فوق.. إنت سوري حر».

وسرعان ما انتشرت المشاهد على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بعفويتها وسعادتها الواضحة خلال الجولة، فيما رأى آخرون أن زيارتها حملت طابعاً عاطفياً خاصاً، ولا سيما أنها جاءت بعد عودتها برفقة أصالة إلى .

وكانت شام الذهبي قد شاركت متابعيها مقطع فيديو مؤثراً من أمام منزلها القديم في دمشق، عقب عودتها إلى برفقة والدتها، الفنانة أصالة نصري، التي تستعد لإحياء حفلها الغنائي المنتظر في العاصمة السورية.

وظهرت شام في الفيديو متأثرة بوضوح أثناء وقوفها أمام المبنى الذي عاشت فيه سابقاً، وبدت وكأنها تحاول حبس دموعها وهي تستعيد ذكرياتها في المكان.

وخلال التصوير، أشارت شام إلى الطابق الذي كانت تقيم فيه برفقة عائلتها، كما لفتت إلى سطح المنزل، في لحظة أعادتها إلى سنوات طفولتها وتفاصيل حياتها السابقة في دمشق، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين تأثروا بمشاهد عودتها إلى منزلها بعد الغياب.

وتأتي عودة أصالة إلى دمشق قبل ساعات من إحيائها حفلاً غنائياً بعنوان «عودة الأصالة»، وسط تحضيرات مكثفة وبروفات نهائية تسبق ظهورها مجدداً أمام جمهورها السوري، بعد غياب دام سنوات طويلة.

ويحظى الحفل باهتمام جماهيري واسع، إذ نفدت التذاكر بالكامل في الثاني من طرحها، ليُرفع شعار «كامل العدد» قبل موعد الأمسية، وسط ترقّب كبير للأغنيات والمفاجآت التي ستقدمها أصالة في ليلة عودتها المنتظرة إلى مسارح دمشق.