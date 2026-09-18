أحدث ظهور لـ احلام بعد خضوعها للتجميل يتصدر.. بدت في العشرينيات من عمرها !

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A post shared by ✪ Ahlam Saudi (@ahlamsaudi1)
A post shared by ✪ Ahlam Saudi (@ahlamsaudi1)
تحوّل حفل الفنانة السورية أصالة نصري في دمشق إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أوقف عدد من الحاضرين الغناء ورددوا هتافات سياسية ضد الرئيس السابق بشار الأسد ووالده حافظ الأسد.
ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده مجددًا بعد فترة من العلاج والتعافي، معلنة فكّ الجبس عن قدمها عقب إصابتها بكسر، وموجّهة رسالة شكر إلى كل من ساندها خلال أزمتها الصحية.
أعلنت النجمة البريطانية ميلي بوبي براون وزوجها جيك بونجيوفي استقبال طفلهما الثاني عن طريق التبني، لتصبح عائلتهما مؤلفة من أربعة أفراد بعد أكثر من عام على دخولهما عالم الأبوة.