أحدث ظهور لـ احلام بعد خضوعها للتجميل يتصدر.. بدت في العشرينيات من عمرها !

وتداول رواد مقاطع مصوّرة من الحفل، ظهرت فيها على المسرح ببشرة مشدودة ورشاقة لافتة، وسط إشادات من متابعيها الذين توقفوا عند التغيير الواضح في ملامحها، إلى جانب أناقتها وحضورها خلال الحفل.وتفاوتت آراء الجمهور بشأن ظهورها الجديد، إذ اعتبر عدد كبير من المتابعين أن الإجراء منح وجهها مظهرًا أكثر نضارة وشبابًا، فيما ركّز آخرون على الاختلاف بين إطلالتها وظهورها السابق، لتتصدر صورها ومقاطعها المتداولة النقاشات عبر الصفحات المهتمة بأخبار الفن والجمال.