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أحدث ظهور لـ احلام بعد خضوعها للتجميل يتصدر.. بدت في العشرينيات من عمرها !
أحدث ظهور لـ احلام بعد خضوعها للتجميل يتصدر.. بدت في العشرينيات من عمرها !
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أحدث ظهور لـ احلام بعد خضوعها للتجميل يتصدر.. بدت في العشرينيات من عمرها !

فن و منوعات

2026-09-18 | 08:56
أحدث ظهور لـ احلام بعد خضوعها للتجميل يتصدر.. بدت في العشرينيات من عمرها !
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Aljadeed
أحدث ظهور لـ احلام بعد خضوعها للتجميل يتصدر.. بدت في العشرينيات من عمرها !

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها اللافت خلال إحيائها أحد الحفلات الخاصة، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة وملامحها المتجددة عقب خضوعها لإجراء تجميلي كانت قد كشفت عنه سابقًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة من الحفل، ظهرت فيها أحلام على المسرح ببشرة مشدودة ورشاقة لافتة، وسط إشادات واسعة من متابعيها الذين توقفوا عند التغيير الواضح في ملامحها، إلى جانب أناقتها وحضورها خلال الحفل.
وتفاوتت آراء الجمهور بشأن ظهورها الجديد، إذ اعتبر عدد كبير من المتابعين أن الإجراء منح وجهها مظهرًا أكثر نضارة وشبابًا، فيما ركّز آخرون على الاختلاف بين إطلالتها الأخيرة وظهورها السابق، لتتصدر صورها ومقاطعها المتداولة النقاشات عبر الصفحات المهتمة بأخبار الفن والجمال.

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