أصالة ترد بعفوية على أحلام وتكشف كواليس صداقتهما

تفاعلت الفنانة أصالة نصري مع رسائل التهنئة والدعم التي تلقتها عقب حفلها في ، الذي عادت من خلاله إلى الغناء أمام الجمهور السوري بعد غياب دام نحو 15 عاماً، وخصّت الفنانة الشامسي برد عفوي كشف جانباً من صداقتهما القوية.



وأعادت أصالة نشر رسالة عبر حسابها على منصة «إكس»، وأرفقتها بكلمات مليئة بالمحبة والاشتياق، تحدثت خلالها عن الجلسات الخاصة والرحلات التي تجمعهما بين دبي وأبوظبي.



وكتبت أصالة: «يا لومي، أسعدتيني بكلامك، واشتقت إلى طبخاتك وقعدتنا الحلوة، ونلعب كوتشينة وأغلبك»، كما كشفت عن لقاء قريب يجمعهما في ، مضيفة: «وكم يوم وبشوفك بالإمارات العظيمة، ونعمل المشوار اللي بنعمله كتير بين دبي وأبوظبي، ونتناقر ما نفضى نسمع مزيكا. أكيد اشتقتي لحواراتنا اللي بتفرح كل الناس، وأنا اشتقت».



وحظيت رسالة أصالة بتفاعل واسع على ، إذ لفتت الأنظار بعفويتها، كما كشفت عن طبيعة العلاقة التي تجمع النجمتين واللقاءات والمواقف اليومية التي تتشاركانها بعيداً عن الأضواء.



وجاء رد أصالة بعدما احتفت أحلام بعودتها إلى وإحيائها أول حفل جماهيري لها في منذ عام 2010، موجّهة إليها رسالة عبّرت فيها عن سعادتها بهذه المناسبة.



وكتبت أحلام: «رجعت أصالة عالشام. يا فرحة الشام فيكي ويا فرحة قلوبنا برجعتك.. بعد كل هالسنين، صوتك رجع لمكانه وبين أهله وناسه. ألف مبروك يا حبيبتي، الله يديم عليك الفرح ويحفظك ويحفظ الشام وأهلها».