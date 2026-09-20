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ريم عبد العزيز تحتفل بانضمام ابنتها إلى سجل المحامين الأساتذة
ريم عبد العزيز تحتفل بانضمام ابنتها إلى سجل المحامين الأساتذة
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ريم عبد العزيز تحتفل بانضمام ابنتها إلى سجل المحامين الأساتذة

فن و منوعات

2026-09-20 | 03:59
ريم عبد العزيز تحتفل بانضمام ابنتها إلى سجل المحامين الأساتذة
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Aljadeed
ريم عبد العزيز تحتفل بانضمام ابنتها إلى سجل المحامين الأساتذة

احتفلت الفنانة السورية ريم عبد العزيز بإنجاز مهني جديد حققته ابنتها هيفاء الكردي، بعد انتقالها إلى سجل المحامين الأساتذة في نقابة المحامين بالجمهورية العربية السورية، إثر تقديم رسالتها بنجاح، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها المهنية بمجال المحاماة.

وشاركت ريم متابعيها عبر حسابها على «إنستغرام» مجموعة من الصور التي وثّقت أجواء الاحتفال داخل مقر نقابة المحامين في دمشق، بحضور أفراد العائلة وعدد من أساتذة هيفاء وزملائها وأصدقائها.

وظهرت هيفاء في الصور مرتدية ثوب المحاماة، إلى جانب أستاذها المحامي أحمد وليد منصور، الذي وجّهت إليه ريم رسالة شكر وتقدير، مثمّنة جهوده ودعمه لابنتها خلال فترة التدريب والتحصيل العلمي.

كما أظهرت اللقطات هيفاء وهي تحمل باقات من الورود برفقة عدد من المحامين، إضافة إلى صور جمعتها بوالدتها وأفراد عائلتها أمام شعار فرع نقابة المحامين في دمشق.

وحرص زملاء هيفاء وأصدقاؤها وأساتذتها على مشاركتها فرحة هذه المناسبة، التي شكّلت محطة بارزة وانطلاقة جديدة في حياتها المهنية.

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