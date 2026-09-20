ريم عبد العزيز تحتفل بانضمام ابنتها إلى سجل المحامين الأساتذة

احتفلت الفنانة ريم عبد العزيز بإنجاز مهني جديد حققته ابنتها هيفاء الكردي، بعد انتقالها إلى سجل المحامين الأساتذة في المحامين بالجمهورية السورية، إثر تقديم رسالتها بنجاح، لتبدأ مرحلة في مسيرتها المهنية بمجال المحاماة.



وشاركت ريم متابعيها عبر حسابها على «إنستغرام» مجموعة من الصور التي وثّقت أجواء الاحتفال داخل مقر المحامين في ، بحضور أفراد العائلة وعدد من أساتذة هيفاء وزملائها وأصدقائها.



وظهرت هيفاء في الصور مرتدية ثوب المحاماة، إلى جانب أستاذها المحامي وليد ، الذي وجّهت إليه ريم رسالة شكر وتقدير، مثمّنة جهوده ودعمه لابنتها خلال فترة التدريب والتحصيل العلمي.



كما أظهرت اللقطات هيفاء وهي تحمل باقات من الورود برفقة عدد من المحامين، إضافة إلى صور جمعتها بوالدتها وأفراد عائلتها أمام شعار فرع نقابة المحامين في دمشق.



وحرص زملاء هيفاء وأصدقاؤها وأساتذتها على مشاركتها فرحة هذه المناسبة، التي شكّلت محطة بارزة وانطلاقة في حياتها المهنية.