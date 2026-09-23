محمد صبحي يوجه رسالة حادة بعد أزمته الصحية: "الإهانة خط أحمر"

وكتب صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع " ": "اختلفوا زي ما أنتم عايزين لكن الإهانة خط أحمر، لأنها بتفتح جرح مهما رجعت العلاقة بعد كده ما بيلمش".

وجاءت رسالة الفنان المصري بعد أيام من الجدل الذي رافق حالته الصحية، إثر تداول عن تدهور وضعه ودخوله العناية المركزة، وهي الأنباء التي نفى صحتها، موضحًا أنه توجه إلى المستشفى فقط لإجراء فحوصات طبية ولم يمكث سوى فترة قصيرة.

وأكد محمد صبحي أنه لا يرغب في تضخيم بحثًا عن تصدر مواقع التواصل، لكنه فضّل توضيح الحقيقة بعد انتشار معلومات سببت القلق لدى المقربين منه، مشددًا على أن ما تم تداوله حول دخوله العناية المركزة غير صحيح.

كما أشار إلى أنه يخضع لفحوصات دورية للاطمئنان على صحته كل عدة أشهر، وأن زيارته للمستشفى جاءت ضمن هذا الإطار.

وكان صبحي قد أثار تفاعلًا واسعًا في وقت سابق بعد منشور تحدث فيه عن الأشخاص الذين يتخلون عن الآخرين خلال الأزمات، قائلاً: "دعهم ولا تأسف عليهم أبدًا"، من دون هوية الأشخاص الذين قصدهم.

ورغم التساؤلات التي أثارتها رسائله الأخيرة، لم يوضح محمد صبحي ما إذا كانت منشوراته مرتبطة بخلاف محدد أو بأشخاص بعينهم.