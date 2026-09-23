وفاة والد الفنان المصري عمر السعيد .. نعى والده بكلمات مؤثرة وهذا موعد الجنازة

ونشر عمر السعيد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" خبر الوفاة، قائلاً: "والدي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ عادل السعيد عبد المطلب، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".
وكشف الفنان المصري عن موعد صلاة الجنازة، موضحًا أنها تُقام الأربعاء عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور متوقع من أفراد العائلة والأصدقاء.
وتلقى عمر السعيد رسائل دعم وتعازٍ من عدد من الفنانين الذين عبّروا عن مواساتهم له ولأسرته، متمنين للفقيد الرحمة ولذويه الصبر.
وعلى الصعيد الفني، يشارك عمر السعيد في فيلم "القصص" إلى جانب نيللي كريم وأمير المصري وعدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، ومن إنتاج مشترك بين شركات عربية وأوروبية.
كما ظهر السعيد في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "إفراج" بطولة عمرو سعد، والذي دارت أحداثه حول "عباس الرس" الذي يخرج من السجن بعد 15 عامًا، ليبدأ رحلة البحث عن حقيقة اتهامه بقتل زوجته، وسط سلسلة من المفاجآت التي تكشف خفايا الجريمة.