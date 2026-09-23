وفاة والد الفنان المصري عمر السعيد .. نعى والده بكلمات مؤثرة وهذا موعد الجنازة

ونشر عمر عبر حسابه الرسمي على موقع " " خبر الوفاة، قائلاً: "والدي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ عادل السعيد عبد المطلب، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".

وكشف الفنان المصري عن موعد صلاة الجنازة، موضحًا أنها تُقام الأربعاء عقب صلاة الظهر في الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وسط حضور متوقع من أفراد العائلة والأصدقاء.

وتلقى عمر السعيد رسائل دعم وتعازٍ من عدد من الفنانين الذين عبّروا عن مواساتهم له ولأسرته، متمنين للفقيد الرحمة ولذويه الصبر.

وعلى الصعيد الفني، يشارك عمر السعيد في فيلم "القصص" إلى جانب نيللي وأمير المصري وعدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، ومن إنتاج بين شركات عربية وأوروبية.

كما ظهر السعيد في موسم الماضي من خلال مسلسل "إفراج" بطولة عمرو سعد، والذي أحداثه حول "عباس الرس" الذي يخرج من السجن بعد 15 عامًا، ليبدأ رحلة البحث عن حقيقة اتهامه بقتل زوجته، وسط سلسلة من المفاجآت التي تكشف خفايا الجريمة.