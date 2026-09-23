تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ

وغاب فضل شاكر عن جلسة الأربعاء، فيما حضرت محاميته لمتابعة الإجراءات القانونية نيابة عنه، بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب لتأجيل النظر في القضية بسبب وضعه الصحي.

وبحسب معلومات متداولة، جاء قرار التأجيل بعد تقديم معذرة طبية من فريق الدفاع عن الفنان اللبناني، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إرجاء الجلسة لاستكمال الإجراءات في الموعد الجديد المحدد الشهر المقبل.

وكانت الجلسة المقررة مخصصة للاستماع إلى إفادات 7 شهود ضمن ملف "أحداث "، قبل أن تقرر تأجيلها، في إطار المسار القضائي المستمر للقضية التي تعود إلى سنوات سابقة.

وتأتي هذه التطورات وسط متابعة إعلامية لملف فضل شاكر، الذي يواصل فريقه القانوني الدفاع عنه أمام اللبناني، فيما يتمسك الفنان بموقفه من الاتهامات المنسوبة إليه.

وخلال الفترة الماضية، تداولت بعض الأوساط احتمالات عدة بشأن مصير القضية، من بينها احتساب مدة التوقيف السابقة التي قضاها شاكر، أو صدور قرار ببراءته، إلا أن هذه السيناريوهات تبقى ضمن إطار المعلومات المتداولة، بانتظار القرار القضائي النهائي.

وكان فضل شاكر قد غادر الأراضي بعد إخلاء سبيله في 8 الماضي، فيما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بملف "أحداث عبرا" أمام المحكمة العسكرية.

وعلى الصعيد الفني، يستعد فضل شاكر للعودة إلى نشاطه الغنائي بعد فترة النقاهة التي يقضيها حاليًا، بعدما تلقى خلال الفترة الماضية عروضًا لإحياء حفلات في عدد من وخارجها، على أن يتم الإعلان عن مواعيد مشاركاته المقبلة في وقت لاحق.

وتبقى الأنظار متجهة إلى جلسة 21 تشرين الأول المقبل، حيث يُنتظر استكمال مسار المحاكمة واتخاذ الخطوات القانونية التالية في القضية.