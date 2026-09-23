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تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ
تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ
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تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ

فن و منوعات

2026-09-23 | 08:12
تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ
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Aljadeed
تأجيل محاكمة فضل شاكر مجددًا الى هذا التاريخ

تأجلت محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية في ملف "أحداث عبرا"، بعدما كان من المقرر أن تُعقد جلسة جديدة للنظر في القضية والاستماع إلى إفادات عدد من الشهود، ليُحدد موعد جديد للمحاكمة في 21 تشرين الأول المقبل.

وغاب فضل شاكر عن جلسة الأربعاء، فيما حضرت محاميته لمتابعة الإجراءات القانونية نيابة عنه، بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بطلب لتأجيل النظر في القضية بسبب وضعه الصحي.

وبحسب معلومات متداولة، جاء قرار التأجيل بعد تقديم معذرة طبية من فريق الدفاع عن الفنان اللبناني، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إرجاء الجلسة لاستكمال الإجراءات في الموعد الجديد المحدد الشهر المقبل.

وكانت الجلسة المقررة مخصصة للاستماع إلى إفادات 7 شهود ضمن ملف "أحداث عبرا"، قبل أن تقرر المحكمة العسكرية تأجيلها، في إطار المسار القضائي المستمر للقضية التي تعود إلى سنوات سابقة.

وتأتي هذه التطورات وسط متابعة إعلامية واسعة لملف فضل شاكر، الذي يواصل فريقه القانوني الدفاع عنه أمام القضاء اللبناني، فيما يتمسك الفنان بموقفه من الاتهامات المنسوبة إليه.

وخلال الفترة الماضية، تداولت بعض الأوساط احتمالات عدة بشأن مصير القضية، من بينها احتساب مدة التوقيف السابقة التي قضاها شاكر، أو صدور قرار ببراءته، إلا أن هذه السيناريوهات تبقى ضمن إطار المعلومات المتداولة، بانتظار القرار القضائي النهائي.

وكان فضل شاكر قد غادر الأراضي اللبنانية بعد إخلاء سبيله في 8 تموز الماضي، فيما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بملف "أحداث عبرا" أمام المحكمة العسكرية.

وعلى الصعيد الفني، يستعد فضل شاكر للعودة إلى نشاطه الغنائي بعد فترة النقاهة التي يقضيها حاليًا، بعدما تلقى خلال الفترة الماضية عروضًا لإحياء حفلات في عدد من الدول العربية وخارجها، على أن يتم الإعلان عن مواعيد مشاركاته المقبلة في وقت لاحق.

وتبقى الأنظار متجهة إلى جلسة 21 تشرين الأول المقبل، حيث يُنتظر استكمال مسار المحاكمة واتخاذ الخطوات القانونية التالية في القضية.

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