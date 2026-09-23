بعد استقبال مولودها الأول.. أحلام تفاجئ يومي بهدية ورسالة مؤثرة

وأرسلت أحلام إلى باقة ضخمة من الزهور الفاخرة بألوان الأزرق والأبيض، تضمنت أزهار الهدرانج والزهور البيضاء، ووضعت داخل مزهرية أنيقة احتفالًا بقدوم المولود.

وأرفقت أحلام الهدية برسالة مؤثرة قالت فيها: "أنتي ياما فرحتي أطفال كثيرة وساعدتيهم واهتميتي فيهم ورحمتيهم، وربي يجعلك في طفلك الفرح والسعادة وتشوفي فيه اللي يسر قلبك وخاطرك مثل ما فرحتي أطفال كثيرة"، موقعة بعبارة "أختك أحلام الشامسي".

من جهتها، شاركت يومي مقطع فيديو استعرضت خلاله الهدية، ووجهت رسالة شكر لأحلام قائلة: "شكراً جزيلاً أحلام، أحبك. حبيبة قلبي، شو هالوردات الحلوين، الباقة كثير ضخمة وألوانها بتجنن".

وتفاعل المتابعون مع اللفتة التي جمعت بين النجمتين، معتبرين أنها تعكس العلاقة القريبة التي تجمعهما.