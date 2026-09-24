وفاة أحمد فارس "كوكسال بابا المصري" بعد أزمة صحية مفاجئة

توفي فارس، أحد أبناء محافظة بني ، داخل مستشفى بني سويف التخصصي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان ، المعروف على بلقب «كوكسال المصري»، قد تعرض لحالة إعياء شديدة، ترافقت مع انخفاض في مستوى الأكسجين، ما استدعى نقله في البداية إلى مستشفى صدر بني .



ونظرًا إلى تدهور حالته الصحية، جرى نقل فارس لاحقًا إلى مستشفى بني سويف التخصصي بمدينة بني سويف، حيث فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى.



وكان فارس قد حظي بشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد انتشار مقاطع فيديو له ضمن «ماتعصبنيش يا سماح»، الذي جعله معروفًا لدى عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.