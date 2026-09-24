وفاة أحمد فارس "كوكسال بابا المصري" بعد أزمة صحية مفاجئة

شهد أسبوع الموضة في ميلانو حضورًا عربيًا لافتًا، بعدما خطف الفنان الشامي والنجم السوري أنس طيارة الأنظار خلال مشاركتهما في أبرز فعاليات الموضة العالمية.
خطفت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الأنظار خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث شاركت في عرض أزياء دار الأزياء العالمية العريقة «ماكس مارا» (Max Mara)، وسط حضور لافت من عالم الموضة والأزياء.
خرج الملحن والموزع الموسيقي حسن الشافعي عن صمته بعد انتشار أخبار تزعم القبض عليه في قضية مخدرات، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.