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بإطلالة راقية وحضور لافت.. دانييلا رحمة تتألق في أسبوع الموضة بميلانو
بإطلالة راقية وحضور لافت.. دانييلا رحمة تتألق في أسبوع الموضة بميلانو
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بإطلالة راقية وحضور لافت.. دانييلا رحمة تتألق في أسبوع الموضة بميلانو

فن و منوعات

2026-09-24 | 07:14
بإطلالة راقية وحضور لافت.. دانييلا رحمة تتألق في أسبوع الموضة بميلانو
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Aljadeed
بإطلالة راقية وحضور لافت.. دانييلا رحمة تتألق في أسبوع الموضة بميلانو

خطفت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الأنظار خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث شاركت في عرض أزياء دار الأزياء العالمية العريقة «ماكس مارا» (Max Mara)، وسط حضور لافت من عالم الموضة والأزياء.

وظهرت دانييلا بإطلالة راقية وأنيقة عكست أحدث اتجاهات الموضة، ونسقت حضورها بما يتناسب مع أجواء الحدث العالمي، لتنجح في لفت الأنظار منذ وصولها إلى العرض.

وسجلت رحمة حضورها كنجمة عربية وحيدة جرى اختيارها ودعوتها رسميًا لحضور عرض «ماكس مارا»، في مشاركة عكست حضورها اللافت على الساحة الفنية والموضة، ووضعتها في واجهة حدث يجمع أبرز الأسماء والشخصيات المهتمة بعالم الأزياء.

وحظي حضور دانييلا بتفاعل واسع، خصوصًا مع الإطلالة التي اختارتها لهذه المناسبة، والتي جمعت بين الأناقة والرقي، وأبرزت قدرتها على مواكبة صيحات الموضة العالمية.

ويأتي حضورها في أسبوع الموضة بميلانو ليؤكد استمرار حضور دانييلا رحمة في الفعاليات العالمية، إلى جانب نشاطها الفني، في وقت تحرص فيه كبرى دور الأزياء على استقطاب نجوم وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم.

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