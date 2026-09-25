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«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة
«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة
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«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة

فن و منوعات

2026-09-25 | 06:19
«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة
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Aljadeed
«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة

شوّقت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها إلى عملها الغنائي المصوّر الجديد، بعدما نشرت عبر «إنستغرام» مقطعاً قصيراً من الكليب وأرفقته بتعليق: «بس لمحة😊».

وظهرت هيفاء في المقطع بإطلالة ميكانيكية داخل ورشة، في مشاهد خاطفة كشفت عن شكل الشخصية التي ستقدّمها، من دون أن تعلن بعد اسم الأغنية أو موعد طرحها. وأثار الفيديو تفاعل متابعيها، الذين بدأوا يتداولون اللقطات ويتساءلون عمّا تحضّره في العمل الكامل.


ويأتي التشويق وسط ترقّب جمهور هيفاء للأغنيات الجديدة من مشروعها الغنائي «ميغا 3». وحتى الآن، اكتفت الفنانة بهذه اللمحة البصرية، تاركة تفاصيل الأغنية والكليب للمفاجأة عند صدورهما.

 
 
 

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