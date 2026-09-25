«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة

تحولت مشاركة النجمة الأميركية سوزان ساراندون في تظاهرة قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى توقيف ميداني، بعدما تدخلت الشرطة لفض احتجاج نُظم بالتزامن مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المدينة لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



