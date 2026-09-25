«بس لمحة».. هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بإطلالة ميكانيكية وتشوقهم لأغنيتها الجديدة

وظهرت هيفاء في المقطع بإطلالة ميكانيكية داخل ورشة، في مشاهد خاطفة كشفت عن شكل الشخصية التي ستقدّمها، من دون أن تعلن بعد اسم الأغنية أو موعد طرحها. وأثار الفيديو تفاعل متابعيها، الذين بدأوا يتداولون اللقطات ويتساءلون عمّا تحضّره في العمل الكامل.
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A post shared by haifa wehbe (@haifawehbe)
A post shared by haifa wehbe (@haifawehbe)
ويأتي التشويق وسط ترقّب جمهور هيفاء للأغنيات الجديدة من مشروعها الغنائي «ميغا 3». وحتى الآن، اكتفت الفنانة بهذه اللمحة البصرية، تاركة تفاصيل الأغنية والكليب للمفاجأة عند صدورهما.
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