ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاده وسط محبة كبيرة من جمهوره في بغداد

وتزامناً مع المناسبة، غمرت رسائل التهنئة والمعايدات، حيث حرص عدد كبير من محبيه على مشاركة صور ومقاطع وعبارات خاصة عبّروا من خلالها عن محبتهم وتقديرهم له.

ولم تقتصر الاحتفالات على التفاعل الرقمي، إذ وجّه نادي اليرموك الترفيهي في تحية خاصة لناصيف زيتون، في لفتة جاءت تقديراً لمسيرته الفنية وللعلاقة المميزة التي تجمعه بالجمهور .

وأثار هذا الاحتفاء تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، خصوصاً أن ناصيف زيتون يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في ، حيث تحظى أغنياته وحفلاته باهتمام لافت.

وشكلت المناسبة فرصة لجمهوره للتعبير عن دعمه له، في وقت يواصل فيه زيتون نشاطه الفني وحضوره على الساحة الغنائية .