بعد الحكم بسجنه 10 سنوات.. دنيا بطمة وهند سداسي وغيرهما يساندان سعد لمجرد برسائل مؤثرة

تواصلت رسائل الدعم والمساندة من عدد من نجوم وفناني المغرب للفنان سعد لمجرد، عقب صدور حكم قضائي بسجنه 10 سنوات في وتوقيفه على خلفية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية.



وعبّر عدد من الفنانين المغاربة عن تضامنهم مع لمجرد عبر حساباتهم على ، مؤكدين وقوفهم إلى جانبه وعائلته خلال هذه المرحلة، في وقت أثار فيه الحكم تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.

وكانت الفنانة دنيا بطمة من بين أبرز الداعمين، إذ وجهت رسالة إلى لمجرد عبر حساباتها، كتبت فيها: "خويا سعد كلنا معك وكلنا غنبقاو نتسناوك وجمهورك كبييير عمرو يبدل حبه لك"، متمنية له ولعائلته الصبر، وأضافت معبرة عن صدمتها من الحكم: "الله يخفف عليك انت وكل أفراد العائلة".

كما عبّرت الفنانة هند سداسي عن تضامنها مع سعد لمجرد، حيث كتبت عبر خاصية القصص على " ": "أتمنى لسعد ولعائلته الصبر والقوة في هذه المرحلة الصعبة، مهما اختلفت الآراء يبقى الحكم ثقيلًا، الله يفرجها عليه".

بدورها، نشرت الفنانة رجوي رسالة قالت فيها: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يفرجها عليك يا رب أخويا.. والله يرزق عائلتك وغيثة الصبر يا رب"، في إشارة إلى زوجة لمجرد.

أما الفنان حاتم عمور، فوجه رسالة دعم عبر منشور جاء فيها: "الله يدير تأويل الخير ويخفف عليك هذه الضائقة أخويا سعد، دعواتنا معاك ومع عائلتك في الظرف الصعب والله يقويك".

من جهتها، نشرت المغنية المغربية زينب أسامة صورة تحمل عبارة "كلنا مع سعد لمجرد"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "الله يفرجها من عنده، حق في سعد لمجرد إنه من أحسن الناس اللي تعرفت عليهم في الوسط الفني، ونِعم الأخلاق".

وأضافت زينب أسامة أنها إذا تحدثت عن الدور الذي قدمه لمجرد في الأغنية المغربية المعاصرة ووصولها إلى الجمهور ، "فسيطول الكلام"، مشيدة بتجربته الفنية.

وكان الفرنسي قد أصدر، السبت، حكمًا بسجن سعد لمجرد لمدة 10 سنوات، مع توقيفه من داخل المحكمة، في القضية المتعلقة باتهامه باغتصاب شابة فرنسية التقاها عام 2018 في مدينة سان تروبيه جنوب شرق .

وكان لمجرد قد استأنف في مايو/أيار الماضي الحكم الصادر عن محكمة مدينة دراغينيان، والذي قضى بسجنه خمس سنوات في القضية نفسها.

وسبق أن واجه الفنان المغربي اتهامات في قضايا مشابهة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في ، حيث أُغلقت القضية هناك بعد تسوية مالية مع .

ويحظى سعد لمجرد بقاعدة جماهيرية ، إذ يتابعه أكثر من 15 مليون شخص عبر حسابه على "إنستغرام"، إضافة إلى نحو 16 مليون في قناته على "يوتيوب".