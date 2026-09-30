بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026

وظهرت النجمة اللبنانية بفستان طويل بتصميم أنيق أبرز قوامها، تميّز بقصة جذابة عند منطقة الصدر وشق جانبي أضاف لمسة عصرية إلى الإطلالة، فيما منحها اللون الأسود حضوراً راقياً انسجم مع أجواء الحدث الذي يحتفي بعالم المجوهرات الفاخرة.
ولإكمال اللوك، اختارت نجيم حقيبة يد فضية لامعة أضفت بريقاً خاصاً على الإطلالة، إلى جانب حذاء أسود بكعب عالٍ حافظ على الطابع الكلاسيكي، فيما كان العقد الماسي الفاخر القطعة الأبرز التي زيّنت ظهورها وأكملت صورة الأناقة التي ظهرت بها.
وجاء حضور نادين ضمن النسخة الثانية والعشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي يجمع نخبة من أبرز العلامات العالمية في عالم المجوهرات والساعات، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية وشخصيات بارزة من مجالات الفن والموضة.
ويُقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر، ليشكّل منصة تجمع بين التصاميم الفاخرة، الإبداعات العالمية، وأحدث صيحات المجوهرات في المنطقة.
ترحب مارلي بـ #نادين_نسيب_نجيم سفيرة العلامة في الشرق الاوسط برفقة مرال في زيارة خاصة للأحتفاء بعالم مارلي ومجوهراتها
اكتشفوا مارلي خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات#Marli #nadinenjeim #DJWE pic.twitter.com/ygpagW2vMO
— فاطمة🫡 (@Fatima1984nnn) September 29, 2026
ترحب مارلي بـ #نادين_نسيب_نجيم سفيرة العلامة في الشرق الاوسط برفقة مرال في زيارة خاصة للأحتفاء بعالم مارلي ومجوهراتها
اكتشفوا مارلي خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات#Marli #nadinenjeim #DJWE pic.twitter.com/ygpagW2vMO
خيّم الحزن على الوسط الفني بعد إعلان وفاة رنا محمد سعيد الزين، زوجة المنتج اللبناني صادق الصباح، حيث سارع عدد من النجوم إلى تقديم التعازي ومواساة العائلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
كشف الفنان السوري الشامي تفاصيل تأخر إحيائه حفلاً غنائياً في بلاده، موضحاً أن الأمر لا يعود إلى أي عوائق أو أسباب مرتبطة بالمنع، بل يرتبط فقط بالتحضيرات والترتيبات اللوجستية التي يحتاجها هذا المشروع.
خيّم الحزن على عائلة المنتج اللبناني صادق الصبّاح، بعد إعلان وفاة زوجته السيدة رنا محمد سعيد الزين، صباح اليوم الأربعاء، وفق ما كشف نجلهما المنتج أنور صادق الصبّاح، الذي نعى والدته وطلب من المتابعين الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.