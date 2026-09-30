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بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026
بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026
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بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026

فن و منوعات

2026-09-30 | 05:20
بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026
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Aljadeed
بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026

نادين نجيم خطفت الأنظار خلال حضورها فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2026، بعدما اختارت إطلالة تجمع بين الفخامة والبساطة بتوقيع اللون الأسود الكلاسيكي.

وظهرت النجمة اللبنانية بفستان طويل بتصميم أنيق أبرز قوامها، تميّز بقصة جذابة عند منطقة الصدر وشق جانبي أضاف لمسة عصرية إلى الإطلالة، فيما منحها اللون الأسود حضوراً راقياً انسجم مع أجواء الحدث الذي يحتفي بعالم المجوهرات الفاخرة.

ولإكمال اللوك، اختارت نجيم حقيبة يد فضية لامعة أضفت بريقاً خاصاً على الإطلالة، إلى جانب حذاء أسود بكعب عالٍ حافظ على الطابع الكلاسيكي، فيما كان العقد الماسي الفاخر القطعة الأبرز التي زيّنت ظهورها وأكملت صورة الأناقة التي ظهرت بها.

وجاء حضور نادين ضمن النسخة الثانية والعشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي يجمع نخبة من أبرز العلامات العالمية في عالم المجوهرات والساعات، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية وشخصيات بارزة من مجالات الفن والموضة.

ويُقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر، ليشكّل منصة تجمع بين التصاميم الفاخرة، الإبداعات العالمية، وأحدث صيحات المجوهرات في المنطقة.

 

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