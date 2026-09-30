بإطلالة ملكية سوداء.. نادين نسيب نجيم تتألق بين نجوم معرض الدوحة للمجوهرات 2026

وظهرت بفستان طويل بتصميم أنيق أبرز قوامها، تميّز بقصة جذابة عند منطقة وشق جانبي أضاف لمسة عصرية إلى الإطلالة، فيما منحها حضوراً راقياً انسجم مع أجواء الذي يحتفي بعالم المجوهرات الفاخرة.

ولإكمال اللوك، اختارت نجيم حقيبة يد فضية لامعة أضفت بريقاً خاصاً على الإطلالة، إلى جانب حذاء بكعب عالٍ حافظ على الطابع الكلاسيكي، فيما كان الماسي الفاخر القطعة الأبرز التي زيّنت ظهورها وأكملت صورة الأناقة التي ظهرت بها.

وجاء حضور نادين ضمن النسخة الثانية والعشرين من معرض للمجوهرات والساعات، الذي يجمع نخبة من أبرز العلامات العالمية في عالم المجوهرات والساعات، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية وشخصيات بارزة من مجالات الفن والموضة.

ويُقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر، ليشكّل منصة تجمع بين التصاميم الفاخرة، الإبداعات العالمية، وأحدث صيحات المجوهرات في المنطقة.