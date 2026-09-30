الشامي يكشف سبب تأخر حفله الأول في سوريا.. "لن يكون مروراً عابراً"

وقال في حديثه مع BBC عربية إن رغبته تتمثل بإقامة حفل جماهيري كبير في يكون مفتوحاً أمام الجميع، بعيداً عن فكرة استهداف فئة معينة من الجمهور، مؤكداً أن ظهوره الأول على المسرح السوري يجب أن يحمل قيمة خاصة.

وأوضح الفنان السوري أن الغناء أمام جمهوره في بلاده يمثل محطة مختلفة في مسيرته الفنية، خصوصاً بعد الحفلات التي أحياها على مسارح عربية وعالمية، مشيراً إلى أنه لا يريد أن تكون عودته إلى المسرح السوري مجرد مشاركة عابرة.

وأضاف الشامي أن هذا الحفل يعتبر مشروعاً شخصياً مهماً بالنسبة إليه، قائلاً إن الغناء في بلده بعد النجاح الذي حققه خارجها يحتاج إلى حدث يليق بهذه اللحظة، وليس مجرد ظهور أمام الجمهور.

وفي سياق آخر، كشف الشامي عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنانة ، مؤكداً أن العمل المقبل سيكون من كلماته وألحانه، معرباً عن ثقته بأن الأغنية ستنال إعجاب الجمهور.

وكان اللقاء بين الشامي ونجوى كرم قد أثار خلال الفترة الماضية تساؤلات حول وجود مشروع بينهما، قبل أن يحسم الفنان السوري الأمر بالإعلان عن الأغنية المرتقبة.