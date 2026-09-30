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الشامي يكشف سبب تأخر حفله الأول في سوريا.. &quot;لن يكون مروراً عابراً&quot;
الشامي يكشف سبب تأخر حفله الأول في سوريا.. "لن يكون مروراً عابراً"
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الشامي يكشف سبب تأخر حفله الأول في سوريا.. "لن يكون مروراً عابراً"

فن و منوعات

2026-09-30 | 05:18
الشامي يكشف سبب تأخر حفله الأول في سوريا.. "لن يكون مروراً عابراً"
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Aljadeed
الشامي يكشف سبب تأخر حفله الأول في سوريا.. "لن يكون مروراً عابراً"

كشف الفنان السوري الشامي تفاصيل تأخر إحيائه حفلاً غنائياً في بلاده، موضحاً أن الأمر لا يعود إلى أي عوائق أو أسباب مرتبطة بالمنع، بل يرتبط فقط بالتحضيرات والترتيبات اللوجستية التي يحتاجها هذا المشروع.

وقال الشامي في حديثه مع BBC عربية إن رغبته تتمثل بإقامة حفل جماهيري كبير في سوريا يكون مفتوحاً أمام الجميع، بعيداً عن فكرة استهداف فئة معينة من الجمهور، مؤكداً أن ظهوره الأول على المسرح السوري يجب أن يحمل قيمة خاصة.

وأوضح الفنان السوري أن الغناء أمام جمهوره في بلاده يمثل محطة مختلفة في مسيرته الفنية، خصوصاً بعد الحفلات التي أحياها على مسارح عربية وعالمية، مشيراً إلى أنه لا يريد أن تكون عودته إلى المسرح السوري مجرد مشاركة عابرة.

وأضاف الشامي أن هذا الحفل يعتبر مشروعاً شخصياً مهماً بالنسبة إليه، قائلاً إن الغناء في بلده بعد النجاح الذي حققه خارجها يحتاج إلى حدث يليق بهذه اللحظة، وليس مجرد ظهور سريع أمام الجمهور.

وفي سياق آخر، كشف الشامي عن تعاون فني جديد يجمعه بالفنانة اللبنانية نجوى كرم، مؤكداً أن العمل المقبل سيكون من كلماته وألحانه، معرباً عن ثقته بأن الأغنية ستنال إعجاب الجمهور.

وكان اللقاء بين الشامي ونجوى كرم قد أثار خلال الفترة الماضية تساؤلات حول وجود مشروع مشترك بينهما، قبل أن يحسم الفنان السوري الأمر بالإعلان عن الأغنية المرتقبة.

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