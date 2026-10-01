أول تعليق من أفرا ساراتش أوغلو بعد ظهور الممنوعات في عينة شعرها

وأوضحت أفرا أن تأخرها في إصدار بيان يعود إلى أن تقرير الطب الشرعي لم يُدرج في ملف القضية إلا ، مشيرةً إلى أنها أنهت رحلتها خارج وعادت إلى البلاد بإرادتها فور استكمال الإجراءات العلمية المرتبطة بالتحقيق، كما أكدت تعاونها الكامل مع السلطات القضائية منذ بداية القضية.

وقالت إنها لم تواجه، خلال عمليات التفتيش التي أُجريت في منزلها أثناء وجودها خارج البلاد، بأي دليل يثبت ارتكابها جريمة أو استخدامها مواد غير مشروعة.

في المقابل، أقرت أفرا بأن التقرير أظهر وجود مادة في إحدى عينات شعرها، لكنها أوضحت أن النتيجة كانت غير متوقعة بالنسبة إليها، مشيرةً إلى أنها استشارت خبراء أبلغوها بأن الشعر قد يتأثر بالعوامل الخارجية والملامسة المباشرة.

وأضافت أن طبيعة عملها تفرض عليها المشاركة في فعاليات وأماكن مزدحمة، وقد تتواجد فيها أجهزة أو مواد تقنية يمكن أن تؤثر على العينات من دون علمها، بحسب ما جاء في بيانها.

وشددت أفرا على أن نتائج تحاليل والبول جاءت سلبية، معتبرةً أن هذه النتائج تدعم موقفها بأنها لم تستخدم مواد غير مشروعة، كما أكدت استعدادها لتقديم جميع المعلومات والتوضيحات التي قد تطلبها الجهات المختصة.

وكانت تقارير تركية قد أفادت بأن فحص عينة شعر أفرا ساراتش أوغلو أظهر وجود الكوكايين، في حين جاءت نتيجة فحص الممثل بولوت إينيملي سلبية، وذلك ضمن التحقيق الواسع الذي تجريه في باكيركوي ويشمل عدداً من المشاهير.

ووجهت أفرا في بيانها الشكر إلى قيادة الدرك في إسطنبول والسلطات القضائية على ما وصفته بالتعامل الدقيق والمهني، مؤكدةً أنها لم ترغب يوماً في التورط في قضية من هذا النوع.

كما اعتذرت للجمهور عن القلق الذي أثارته القضية، وشددت على رفضها استخدام المواد غير المشروعة، مؤكدةً أنها لا مكان لها في حياتها ولن يكون لها مكان مستقبلاً.

وفي ختام بيانها، شكرت أفرا كل من عبّر عن ثقته بها ودعمها خلال هذه الفترة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات القضائية مستمرة، من دون أن تعني نتائج الفحوصات وحدها صدور حكم نهائي بحق أي من الأسماء الواردة في الملف.