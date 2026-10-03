انجي خوري تعلن توبتها ؟ ظهرت بالحجاب وهي تؤدي الصلاة وتقرأ القرآن

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A post shared by انجي خوري angie khoury (@angiee.khooury)
A post shared by انجي خوري angie khoury (@angiee.khooury)
عاد اسم الفاشينيستا المصرية نورهان، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب «بوكاهانتس»، إلى التداول، مع انتشار معلومات تفيد بإبعادها عن الكويت «للمصلحة العامة». ويأتي الحديث عن الإبعاد بعد تقارير سابقة تناولت توقيفها على خلفية اتهامها بنشر محتوى مخالف للآداب العامة، ومباشرة الإجراءات القانونية بحقها تمهيداً لإبعادها.
خيّم الحزن على مدينة الهرمل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر وفاة الفنانة ندى دندش إثر تعرضها لحادث سير، في خبر شكّل صدمة كبيرة لعائلتها ومحبيها وكل من عرفها أو تابع مسيرتها الفنية.
أحيت الفنانة نجوى كرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا في دبي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور، الذي شاركها أداء عدد من أشهر أغنياتها.