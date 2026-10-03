انجي خوري تعلن توبتها ؟ ظهرت بالحجاب وهي تؤدي الصلاة وتقرأ القرآن

وظهرت في الفيديو في أجواء هادئة داخل ، حيث وثّق المقطع لحظات من تلاوتها القرآن وأدائها الصلاة. وفتح هذا الظهور باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه المشاهد تعكس توجّهاً جديداً في حياتها الشخصية، خصوصاً أن اسمها ارتبط سابقاً بمحتوى أثار الجدل على .