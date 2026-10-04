السدير مسعود نجل غسان مسعود يحتفل بزفافه على ندى كمال.. ودبكة سورية تجمع العروسين

ونقل مسعود جانبًا من فرحته إلى متابعيه عبر حسابه على «إنستغرام»، حيث شارك صورًا وفيديوهات قصيرة من الحفل عبر خاصية «ستوري». وأظهرت المقاطع العروسين وهما يرقصان على أنغام الدبكة ، وسط الحاضرين، إلى جانب لقطات جمعتهما أمام قالب حلوى كبير يحمل اسميهما.

ويأتي زفاف مسعود بعد تجربته الإخراجية في مسلسل «عين سحرية»، الذي عُرض خلال موسم الماضي، من بطولة عصام عمر وباسم سمرة. وكان المخرج قد أعرب عن سعادته بتفاعل الجمهور مع العمل، رغم التحديات التي رافقت تنفيذه وضيق الوقت، مؤكدًا أن دعم المشاهدين حمّله مسؤولية أكبر في تجاربه المقبلة.