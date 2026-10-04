بسمة وهبة تلمّح إلى الاعتزال بسبب حفيدها الأول

وشاركت مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستغرام»، قالت فيه: «ربما أعتزل لأني سأصبح جدة بعد شهرين، الله يجيبه بالسلامة»، في إشارة إلى أن العائلي المنتظر قد يدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها.

وأرفقت الفيديو بتعليق عبّرت فيه عن حيرتها، متسائلة: «إزاي أعيش في بلد وحفيدي يتولد ويكبر في بلد تانية وماشفهوش وهو بيكبر؟».

انقسمت تعليقات المتابعين بين مؤيد لتفرغها للعائلة والاستمتاع بتجربة ، وبين من طالبها بمواصلة حضورها الإعلامي.

ورغم حديثها عن احتمال الابتعاد عن الشاشة، لم تعلن قرارًا نهائيًا بالاعتزال، ولم تحدد موعدًا للتوقف عن العمل.