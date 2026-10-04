أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شاكيرا تفاجئ جمهور مدريد بـ دوا ليبا.. والنجمتان تشعلان المسرح بديو بالإسبانية
شاكيرا تفاجئ جمهور مدريد بـ دوا ليبا.. والنجمتان تشعلان المسرح بديو بالإسبانية
A-
A+

شاكيرا تفاجئ جمهور مدريد بـ دوا ليبا.. والنجمتان تشعلان المسرح بديو بالإسبانية

فن و منوعات

2026-10-04 | 05:26
شاكيرا تفاجئ جمهور مدريد بـ دوا ليبا.. والنجمتان تشعلان المسرح بديو بالإسبانية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شاكيرا تفاجئ جمهور مدريد بـ دوا ليبا.. والنجمتان تشعلان المسرح بديو بالإسبانية

فاجأت النجمة الكولومبية شاكيرا جمهور حفلها في مدريد باستضافة النجمة البريطانية دوا ليبا على المسرح، مساء السبت 3 تشرين الأول، خلال الحفل الثامن من إقامتها الفنية في العاصمة الإسبانية، ضمن جولة «Las Mujeres Ya No Lloran».

وقدّمت النجمتان معًا أغنية «Antología» باللغة الإسبانية، وسط تصفيق وهتافات الحاضرين، في واحدة من أبرز مفاجآت الأمسية.

ورحّبت شاكيرا بضيفتها بكلمات عبّرت فيها عن تقديرها وسعادتها بمشاركتها الغناء، فيما ردّت دوا ليبا بعناق، قبل أن تبدأ الاثنتان أداء الأغنية التي رافقها الجمهور بالغناء والتصوير.

ويحمل اختيار «Antología» خصوصية في علاقة النجمتين، إذ سبق لدوا ليبا أن أدّتها منفردة خلال حفلها في بوغوتا أواخر عام 2025، في تحية فنية لاقت إعجاب شاكيرا. وبعد ذلك الأداء، جمعهما مسرح مدريد لتقديم الأغنية معًا أمام الجمهور. 

اقرأ ايضا في فن و منوعات

أميرة أديب تكشف حقيقة "حفل الزفاف" في ألمانيا: "هزرنا وعملنا كوشة"
06:05

أميرة أديب تكشف حقيقة "حفل الزفاف" في ألمانيا: "هزرنا وعملنا كوشة"

ردّت الفنانة المصرية أميرة أديب على الجدل الذي أثاره ظهورها في احتفال بألمانيا برفقة شابين أجنبيين، مؤكدة أن المناسبة لم تكن حفل زفاف، بل تجمعًا للاحتفاء بالصداقة، استعان خلاله الحاضرون ببعض مظاهر الأعراس على سبيل المزاح.

06:05

أميرة أديب تكشف حقيقة "حفل الزفاف" في ألمانيا: "هزرنا وعملنا كوشة"

ردّت الفنانة المصرية أميرة أديب على الجدل الذي أثاره ظهورها في احتفال بألمانيا برفقة شابين أجنبيين، مؤكدة أن المناسبة لم تكن حفل زفاف، بل تجمعًا للاحتفاء بالصداقة، استعان خلاله الحاضرون ببعض مظاهر الأعراس على سبيل المزاح.

"عودة الغايب".. فضل شاكر: كونوا على الموعد!
Play
05:48

"عودة الغايب".. فضل شاكر: كونوا على الموعد!

نشر الفنان فضل شاكر عبر حسابه على انستغرام، صورة مرفقاً اياها: "كونوا على الموعد مع النجم فضل شاكر ضمن ليالي موسم الرياض"، معلناً بذلك عودته الأولى بعد غياب دام لسنوات.

05:48

"عودة الغايب".. فضل شاكر: كونوا على الموعد!

نشر الفنان فضل شاكر عبر حسابه على انستغرام، صورة مرفقاً اياها: "كونوا على الموعد مع النجم فضل شاكر ضمن ليالي موسم الرياض"، معلناً بذلك عودته الأولى بعد غياب دام لسنوات.

محمد صلاح يحتضن نجله «ليل» في أول ظهور.. ونجوم الفن يتفاعلون
05:22

محمد صلاح يحتضن نجله «ليل» في أول ظهور.. ونجوم الفن يتفاعلون

شارك نجم كرة القدم المصري محمد صلاح صورة تجمعه بنجله حديث الولادة «ليل»، في أول ظهور للصغير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من الجمهور ونجوم الفن.

05:22

محمد صلاح يحتضن نجله «ليل» في أول ظهور.. ونجوم الفن يتفاعلون

شارك نجم كرة القدم المصري محمد صلاح صورة تجمعه بنجله حديث الولادة «ليل»، في أول ظهور للصغير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من الجمهور ونجوم الفن.

اخترنا لكم
أميرة أديب تكشف حقيقة "حفل الزفاف" في ألمانيا: "هزرنا وعملنا كوشة"
06:05
"عودة الغايب".. فضل شاكر: كونوا على الموعد!
05:48
محمد صلاح يحتضن نجله «ليل» في أول ظهور.. ونجوم الفن يتفاعلون
05:22
بسمة وهبة تلمّح إلى الاعتزال بسبب حفيدها الأول
05:20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026