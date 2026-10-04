شاكيرا تفاجئ جمهور مدريد بـ دوا ليبا.. والنجمتان تشعلان المسرح بديو بالإسبانية

وقدّمت النجمتان معًا أغنية «Antología» باللغة ، وسط تصفيق وهتافات الحاضرين، في واحدة من أبرز مفاجآت الأمسية.

ورحّبت بضيفتها بكلمات عبّرت فيها عن تقديرها وسعادتها بمشاركتها الغناء، فيما ردّت بعناق، قبل أن تبدأ الاثنتان أداء الأغنية التي رافقها الجمهور بالغناء والتصوير.

ويحمل اختيار «Antología» خصوصية في علاقة النجمتين، إذ سبق لدوا ليبا أن أدّتها منفردة خلال حفلها في بوغوتا أواخر عام 2025، في تحية فنية لاقت إعجاب شاكيرا. وبعد ذلك الأداء، جمعهما مسرح لتقديم الأغنية معًا أمام الجمهور.