محمد صلاح يحتضن نجله «ليل» في أول ظهور.. ونجوم الفن يتفاعلون

وظهر صلاح مستلقيًا على السرير وهو يحتضن طفله، في لقطة عائلية استقطبت رسائل التهنئة والدعوات للمولود بالصحة والسعادة.

وبحسب النص المرفق، علّقت الفنانة ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة: « ما شاء الله ربنا يحميه ويبارك فيه»، فيما كتب الفنان التهامي: «ما شاء الله»، وهنّأه الفنان بالقول: «ما شاء الله ربنا يبارك يا حبيبي».

ويُعدّ «ليل» الطفل الثالث لمحمد صلاح وزوجته ماجي، بعد ابنتيهما مكة وكيان. وكانت شقيقته رباب قد كشفت اسم المولود عبر ، قبل أن يشارك صلاح جمهوره الصورة التي جمعته به.