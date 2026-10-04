بعد سنوات من الغياب.. فضل شاكر يعود إلى المسرح من بوابة موسم الرياض

ومن المقرر أن يحيي فضل شاكر الحفل يوم الخميس 22 تشرين الأول/أكتوبر على مسرح أبو بكر في الرياض، وسط ترقب كبير من جمهوره، خصوصاً أن الأمسية تأتي بعد فترة طويلة ابتعد خلالها عن إحياء الحفلات المباشرة، رغم استمراره في طرح أعمال غنائية .

بدوره، شارك فضل شاكر عبر حسابه على الصورة الترويجية للحفل، داعياً جمهوره إلى اللقاء ضمن ليالي موسم الرياض.

وبحسب الإعلان، سيتم طرح تذاكر الحفل يوم الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر عند الساعة الثامنة مساءً، عبر تطبيق WeBook، وسط توقعات بإقبال واسع من محبي الفنان.

ومن المنتظر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر أغنيات فضل شاكر التي شكّلت محطات أساسية في مسيرته، إلى جانب عدد من أعماله الحديثة. ومن أبرز الأغنيات المرتبطة باسمه «يا غايب»، و«معقول»، و«لو على قلبي»، و«بياع القلوب»، إضافة إلى إصداراته الجديدة التي أعادته بقوة إلى المشهد الغنائي خلال الفترة .

وتأتي هذه العودة بعد حضور لافت لفضل شاكر في Joy Awards 2026، حيث حصل على جائزتين بتصويت الجمهور، الأولى عن فئة «الفنان المفضل» في الموسيقى، والثانية عن «الأغنية المفضلة» عن أغنية «صحّاك الشوق».

ويشكل حفل الرياض محطة بارزة في عودة فضل شاكر إلى التواصل المباشر مع جمهوره، بعد أن ظل حضوره خلال السنوات الماضية مرتبطاً بشكل أساسي بالإصدارات الغنائية والمنصات الرقمية.