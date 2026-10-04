"مرتي انهارت".. مشاهد قاسية يستذكرها ملحم زين لحظة وقوع انفـ ـجار 4 اب ونجاة اولاده بأعجوبة

يستعيد لحظات انفـ ـجار 4 آب ونجاة عائلته بأعجوبة، ويطلق مواقف صريحة حول الجنوب والحرب والانتماء والتخوين، ويكشف من هو "الخائن للوطن" برأيه.
فنياً، يكشف عن أغنيات وصلت إلى وائل كفوري وناصيف زيتون وكانت له أساساً، وعن فنان لبناني اتهمه بمحاربته، ويتحدث عن راغب علامة وفضل شاكر وجوليا بطرس وفيروز وزياد الرحباني.
وفي حياته الخاصة، يتحدث عن زوجته وأولاده وسر استمرار زواجه، وعلاقته بالدين وحجّه المرتقب وانفتاحه على الأديان الأخرى.
اعترافات، مواقف وملفات تُفتح للمرة الأولى... ملحم زين في "مساحة خاصة" مع علي ياسين.