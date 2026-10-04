"مرتي انهارت".. مشاهد قاسية يستذكرها ملحم زين لحظة وقوع انفـ ـجار 4 اب ونجاة اولاده بأعجوبة

ينطلق الموسم الثاني من "مساحة خاصة" مع النجم اللبناني ملحم زين، الذي يفتح مع ملفات شخصية وفنية ووطنية كما لم يفعل من قبل.



يستعيد لحظات انفـ ـجار 4 آب ونجاة عائلته بأعجوبة، ويطلق مواقف صريحة حول الجنوب والحرب والانتماء والتخوين، ويكشف من هو "الخائن للوطن" برأيه.

فنياً، يكشف عن أغنيات وصلت إلى وائل كفوري وناصيف زيتون وكانت له أساساً، وعن فنان لبناني اتهمه بمحاربته، ويتحدث عن وفضل شاكر وجوليا وفيروز وزياد الرحباني.

كما يعود إلى طفولته ووالده وذكرياته في ، ويكشف قصة "ردوا " وعلاقتها باستشهاد .

وفي حياته الخاصة، يتحدث عن زوجته وأولاده وسر استمرار زواجه، وعلاقته بالدين وحجّه المرتقب وانفتاحه على الأديان الأخرى.