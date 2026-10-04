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صورة موقع الحادث تكشف اللحظات الأخيرة في حياة ندى دندش
صورة موقع الحادث تكشف اللحظات الأخيرة في حياة ندى دندش
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صورة موقع الحادث تكشف اللحظات الأخيرة في حياة ندى دندش

فن و منوعات

2026-10-04 | 11:48
صورة موقع الحادث تكشف اللحظات الأخيرة في حياة ندى دندش
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Aljadeed
صورة موقع الحادث تكشف اللحظات الأخيرة في حياة ندى دندش

حصلت مجلة «لها» على الصورة الأولى من موقع الحادث الذي أودى بحياة الفنانة اللبنانية الشابة ندى دندش، في واقعة مأساوية أثارت حزناً واسعاً في الوسط الفني وبين متابعيها.

وكانت ندى دندش قد توفيت إثر حادث سير مروّع وقع في ضواحي بيروت أثناء عودتها ليلاً من عملها، لتتحول رحلتها الأخيرة إلى صدمة كبيرة بين عائلتها وزملائها ومحبيها.

وتنحدر الراحلة من مدينة الهرمل اللبنانية، حيث عُرفت بلقب «ابنة العاصي»، وبرز اسمها في مجال الغناء الطربي والشعبي، إذ سعت خلال مسيرتها القصيرة إلى تقديم أغانٍ تنتمي إلى المدرسة الكلاسيكية والطرب الأصيل.

وعُرفت ندى باهتمامها بأعمال كبار نجوم الغناء العربي، إذ أعادت تقديم عدد من الأغنيات الشهيرة، من بينها أعمال لفيروز وأم كلثوم، إلى جانب أغنية «مشوار الحياة» للفنان الراحل نهاد طربيه.

وشكل خبر وفاتها صدمة في الوسط الفني، حيث نعاها عدد من الفنانين، بينهم الممثل عبدو شاهين الذي نشر صورة لها وعبّر عن حزنه لرحيلها المبكر، مستذكراً موهبتها وإصرارها على متابعة طريقها الفني.

كما نعاها الفنان محمد إسكندر، ابن مدينة الهرمل، مقدماً تعازيه لعائلتها وأهالي المنطقة، ومشيداً بأخلاقها وسمعتها الطيبة.

وكانت ندى قد سجلت عدداً من الإطلالات التلفزيونية خلال مسيرتها، من بينها مشاركتها في برنامج «المسرح» عام 2024، قبل أن تظهر لاحقاً في برنامج «صباح اليوم» على قناة «الجديد» عام 2026، حيث تحدثت عن تجربتها ورؤيتها للغناء والطرب الشعبي.

ومع انتشار الصورة الأولى من مكان الحادث، عاد اسم ندى دندش إلى الواجهة، وسط حالة من الحزن على رحيل فنانة شابة كانت لا تزال في بداية طريقها الفني.

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