صورة موقع الحادث تكشف اللحظات الأخيرة في حياة ندى دندش

وكانت ندى دندش قد توفيت إثر حادث سير مروّع وقع في ضواحي أثناء عودتها ليلاً من عملها، لتتحول رحلتها إلى صدمة كبيرة بين عائلتها وزملائها ومحبيها.

وتنحدر الراحلة من مدينة الهرمل ، حيث عُرفت بلقب «ابنة العاصي»، وبرز اسمها في مجال الغناء الطربي والشعبي، إذ سعت خلال مسيرتها القصيرة إلى تقديم أغانٍ تنتمي إلى المدرسة الكلاسيكية والطرب الأصيل.

وعُرفت ندى باهتمامها بأعمال كبار نجوم الغناء ، إذ أعادت تقديم عدد من الأغنيات الشهيرة، من بينها أعمال لفيروز وأم كلثوم، إلى جانب أغنية «مشوار الحياة» للفنان الراحل طربيه.

وشكل خبر وفاتها صدمة في الوسط الفني، حيث نعاها عدد من الفنانين، بينهم الممثل عبدو شاهين الذي نشر صورة لها وعبّر عن حزنه لرحيلها المبكر، مستذكراً موهبتها وإصرارها على متابعة طريقها الفني.

كما نعاها الفنان محمد إسكندر، ابن مدينة الهرمل، مقدماً تعازيه لعائلتها وأهالي المنطقة، ومشيداً بأخلاقها وسمعتها الطيبة.

وكانت ندى قد سجلت عدداً من الإطلالات التلفزيونية خلال مسيرتها، من بينها مشاركتها في برنامج «المسرح» عام 2024، قبل أن تظهر لاحقاً في برنامج « اليوم» على «الجديد» عام 2026، حيث تحدثت عن تجربتها ورؤيتها للغناء والطرب .

ومع انتشار الصورة الأولى من مكان الحادث، عاد اسم ندى دندش إلى الواجهة، وسط من الحزن على رحيل فنانة شابة كانت لا تزال في بداية طريقها الفني.