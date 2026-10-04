أنجي خوري تعتذر من أدهم نابلسي وتكشف حقيقة ادعاء الحمل منه

عادت صانعة المحتوى نجوى خليق الله، المعروفة أنجي خوري، إلى واجهة الجدل من جديد، بعد نشرها بياناً تحدثت فيه عن ادعاءاتها السابقة بشأن الفنان المعتزل أدهم نابلسي، مقدمة اعتذاراً مباشراً له عن التصريحات التي أطلقتها خلال السنوات الماضية.



وقالت خوري إنها كانت تمر في تلك الفترة بظروف نفسية وصحية صعبة، مشيرة إلى أنها عانت اضطراباً ثنائي القطب من النوع الأول وأعراضاً ذهانية، من بينها هلوسات وأفكار غير واقعية، وهو ما دفعها، بحسب روايتها، إلى تصديق لم تكن حقيقية، من بينها اعتقادها بأنها حامل من أدهم نابلسي.

وأكدت أنها تعيش أكثر استقراراً، معربة عن أسفها لما سببته تصريحاتها السابقة من أذى نفسي أو معنوي، ومبرئة نابلسي من الادعاءات التي ارتبط اسمه بها. وأرفقت خوري منشورها بتقرير طبي قالت إنه صادر عن مستشفى Pantai في كوالالمبور بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2026، ويتحدث عن خضوعها لمتابعة وعلاج مستمر منذ عام 2022، إضافة إلى تعرضها لانتكاسات استدعت دخولها المستشفى خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته، أوصى الطبيب بتسهيل انتقالها إلى لتكون بالقرب من عائلتها، معتبراً أن الدعم الأسري قد يساهم في استقرار حالتها.

وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة الأزمة التي بدأت في عام 2023، حين أثارت أنجي خوري جدلاً واسعاً بعد تصريحات نسبت فيها علاقة وزواجاً وحملاً إلى أدهم نابلسي، في وقت كان الأخير قد ابتعد عن الوسط الفني. وكان نابلسي قد نفى حينها ما تم تداوله، من دون الدخول في سجال طويل.

ومع اعتذار خوري الأخير، عاد الملف ليتصدر مجدداً، وسط انقسام بين متابعين اعتبروا الخطوة إغلاقاً لصفحة قديمة، وآخرين ركزوا على خطورة تداول ادعاءات تمس حياة أشخاص من دون أدلة.