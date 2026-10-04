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أنجي خوري تعتذر من أدهم نابلسي وتكشف حقيقة ادعاء الحمل منه
أنجي خوري تعتذر من أدهم نابلسي وتكشف حقيقة ادعاء الحمل منه
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أنجي خوري تعتذر من أدهم نابلسي وتكشف حقيقة ادعاء الحمل منه

فن و منوعات

2026-10-04 | 11:53
أنجي خوري تعتذر من أدهم نابلسي وتكشف حقيقة ادعاء الحمل منه
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Aljadeed
أنجي خوري تعتذر من أدهم نابلسي وتكشف حقيقة ادعاء الحمل منه

عادت صانعة المحتوى السورية نجوى خليق الله، المعروفة باسم أنجي خوري، إلى واجهة الجدل من جديد، بعد نشرها بياناً تحدثت فيه عن ادعاءاتها السابقة بشأن الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، مقدمة اعتذاراً مباشراً له عن التصريحات التي أطلقتها خلال السنوات الماضية.

وقالت خوري إنها كانت تمر في تلك الفترة بظروف نفسية وصحية صعبة، مشيرة إلى أنها عانت اضطراباً ثنائي القطب من النوع الأول وأعراضاً ذهانية، من بينها هلوسات وأفكار غير واقعية، وهو ما دفعها، بحسب روايتها، إلى تصديق أمور لم تكن حقيقية، من بينها اعتقادها بأنها حامل من أدهم نابلسي.
وأكدت أنها تعيش اليوم حالة أكثر استقراراً، معربة عن أسفها لما سببته تصريحاتها السابقة من أذى نفسي أو معنوي، ومبرئة نابلسي من الادعاءات التي ارتبط اسمه بها. وأرفقت خوري منشورها بتقرير طبي قالت إنه صادر عن مستشفى Pantai في كوالالمبور بتاريخ 16 نيسان/أبريل 2026، ويتحدث عن خضوعها لمتابعة وعلاج مستمر منذ عام 2022، إضافة إلى تعرضها لانتكاسات استدعت دخولها المستشفى خلال الفترة الماضية.
وبحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته، أوصى الطبيب بتسهيل انتقالها إلى ألمانيا لتكون بالقرب من عائلتها، معتبراً أن الدعم الأسري قد يساهم في استقرار حالتها.
وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة الأزمة التي بدأت في عام 2023، حين أثارت أنجي خوري جدلاً واسعاً بعد تصريحات نسبت فيها علاقة وزواجاً وحملاً إلى أدهم نابلسي، في وقت كان الأخير قد ابتعد عن الوسط الفني. وكان نابلسي قد نفى حينها ما تم تداوله، من دون الدخول في سجال طويل.
ومع اعتذار خوري الأخير، عاد الملف ليتصدر النقاش مجدداً، وسط انقسام بين متابعين اعتبروا الخطوة إغلاقاً لصفحة قديمة، وآخرين ركزوا على خطورة تداول ادعاءات تمس حياة أشخاص من دون أدلة.

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