مصادر خاصة لـ "الجديد": لا مصالحة بين أصالة ومايا دياب.. وهذه حقيقة ما جرى

ضجّت خلال الساعات الماضية بأخبار تحدّثت عن مصالحة بين الفنانتين ومايا ، بعد تداول معلومات عن عودة المتابعة بينهما على منصتي "إنستغرام" و"إكس".



إلا أن مصادر خاصة لـ "الجديد" أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأنه لا وجود لأي مصالحة بين النجمتين حتى الآن.

وبحسب ما تبيّن بعد متابعة الزميل للموضوع، فإن ومايا لم تلغِ أي منهما متابعة الأخرى منذ بداية الخلاف بينهما، وبالتالي فإن الحديث عن «عودة المتابعة» لا يعكس حدوث أي تطور جديد في العلاقة بينهما.

وعليه، فإن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية حول طيّ صفحة الخلاف وعودة العلاقة بين أصالة ومايا دياب لا يستند إلى معطيات دقيقة، فيما تؤكد مصادر «الجديد» أن أي مصالحة بينهما لم تحصل أو تُعلن حتى اللحظة.